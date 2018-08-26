26 Ağustos Hadi ipucu Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler sorusu | Türkiye dışında Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler hangileridir?

26 A\u011fustos Hadi ipucu Karadeniz'e k\u0131y\u0131s\u0131 olan \u00fclkeler sorusu... ,T\u00fcrkiye d\u0131\u015f\u0131nda Karadeniz\u2019e k\u0131y\u0131s\u0131 olan \u00fclkeler hangileridir? ,Hadi ipucu sorusunun cevab\u0131 merak i\u00e7erisinde sorgulan\u0131yor. ,Hadi'nin Instagram hesab\u0131ndan duyurdu\u011fu ve bu ak\u015fam 20:30'da ba\u015flayacak olan Hadi yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n 'T\u00fcrkiye d\u0131\u015f\u0131nda Karadeniz\u2019e k\u0131y\u0131s\u0131 olan \u00fclkeler hangileridir? ' ipucu sorusunun cevab\u0131 merak ediliyor. ,\u0130\u015fte 26 A\u011fustos Hadi 26 A\u011fustos Hadi ipucu olan Karadeniz'e k\u0131y\u0131s\u0131 olan \u00fclkeler sorusu, T\u00fcrkiye d\u0131\u015f\u0131nda Karadeniz\u2019e k\u0131y\u0131s\u0131 olan \u00fclkeler hangileridir? ipucu sorusunun cevab\u0131...,26 A\u011fustos Hadi ipucu Karadeniz'e k\u0131y\u0131s\u0131 olan \u00fclkeler sorusu... T\u00fcrkiye d\u0131\u015f\u0131nda Karadeniz\u2019e k\u0131y\u0131s\u0131 olan \u00fclkeler hangileridir? ,Peki, T\u00fcrkiye d\u0131\u015f\u0131nda Karadeniz\u2019e k\u0131y\u0131s\u0131 olan \u00fclkeler hangileridir?, 26 A\u011fustos Hadi ipucu Karadeniz'e k\u0131y\u0131s\u0131 olan \u00fclkeler sorusunun cevab\u0131 nedir? ,T\u00fcrkiye d\u0131\u015f\u0131nda Karadeniz\u2019e k\u0131y\u0131s\u0131 olan \u00fclkeler merak ediliyor.,26 A\u011fustos Hadi ipucu sorusunun cevab\u0131, 26 A\u011fustos Hadi ipucu Karadeniz'e k\u0131y\u0131s\u0131 olan \u00fclkeler sorusunun cevab\u0131 ne? ,K\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce ba\u015flayan bilgi yar\u0131\u015fmas\u0131 Hadi \u00e7\u0131lg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 devam ediyor.\r\n\r\n,Hadi, Instagram hesab\u0131ndan T\u00fcrkiye d\u0131\u015f\u0131nda Karadeniz\u2019e k\u0131y\u0131s\u0131 olan \u00fclkeler hangileridir? sorusunu ipucu olarak duyurdu.\r\n\r\n,''Hadioynalive'' hesab\u0131 \u00fczerinden, tatl\u0131n\u0131n g\u00f6rseli payla\u015f\u0131ld\u0131 ve \u015fu ifadelere yer verildi:\r\n\r\n,Karadeniz, Asya ve Avrupa k\u0131talar\u0131 aras\u0131nda bulunan bir denizdir. ,Her ne kadar kara s\u0131n\u0131r\u0131ndan kom\u015fumuz olmasa da baz\u0131 \u00fclkelerle ortak denizleri payla\u015f\u0131yoruz. ,T\u00fcrkiye d\u0131\u015f\u0131nda Karadeniz\u2019e k\u0131y\u0131s\u0131 olan \u00fclkeleri biliyor musunuz?\r\n\r\n,\u0130\u015fte Hadi sorusunun cevab\u0131 olabilecek, T\u00fcrkiye hari\u00e7, Karadeniz'e k\u0131y\u0131s\u0131 olan \u00fclkeler...\r\n\r\n,1- Bulgaristan.\r\n,2- G\u00fcrcistan.\r\n,3- Romanya.\r\n,4- Rusya.\r\n\r\n\r\n,5- Ukrayna.\r\n\r\n\r\n\r\n,T\u00fcrkiye d\u0131\u015f\u0131nda Karadeniz\u2019e k\u0131y\u0131s\u0131 olan \u00fclkeler hangileridir? sorular\u0131 Google'da \u015fimdiden aranmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Hadi \u00e7\u0131lg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 devam ederken Hadi yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n sosyal medya hesab\u0131ndan yay\u0131nlanan ipucu sorusunun cevab\u0131 merak edilerek ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. ,Gelin 26 A\u011fustos Hadi ipucu sorusuna hep birlikte bakal\u0131m...\r\n\r\n,.