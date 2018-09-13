26 bin 835 güvenlik personeli alınacak

Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131, Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 okullar ve \u00e7evresini daha g\u00fcvenli hale getirilmesine ili\u015fkin i\u015fbirli\u011fi protokol\u00fc imzalad\u0131.\r\n,Ba\u015flang\u0131\u00e7 a\u015famas\u0131nda 5 bin 329 polis, bin 506 jandarma, toplum yarar\u0131na program kapsam\u0131nda 20 bin \u00f6zel g\u00fcvenlik g\u00f6revlisi olmak \u00fczere 26 bin 835 g\u00fcvenlik g\u00fcc\u00fc 22 bin 773 okulda g\u00f6reve ba\u015flayacak. ,Okullar\u0131n \u00e7evre d\u00fczenlemesi, bak\u0131m\u0131 ve temizlik i\u015fleri i\u00e7in 69 bin ki\u015filik kat\u0131l\u0131mc\u0131 deste\u011fi sa\u011flanacak.\r\n