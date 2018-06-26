26 Haziran 2018 Serbest piyasada döviz fiyatları...

D\u00fcn y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7mi\u015fti! Dolar bug\u00fcn...\r\n\r\n,26 Haziran 2018 Serbest piyasada d\u00f6viz fiyatlar\u0131...\r\n\r\n,Dolar\/TL'de se\u00e7imlerin ard\u0131ndan ba\u015flayan d\u00fc\u015f\u00fc\u015f e\u011filimi yerini d\u00fcn \u00f6\u011fle saatlerinden itibaren y\u00fckseli\u015fe b\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Dolar se\u00e7im \u00f6ncesi seviyelere y\u00fckselirken, bu sabaha bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda da d\u00fcnk\u00fc seviyelerin korundu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,Dolarda se\u00e7im stresinin kalkmas\u0131yla \u00f6nceki gece Asya piyasalar\u0131nda ba\u015flayan d\u00fc\u015f\u00fc\u015f d\u00fcn dolar\u0131 4.53 seviyesine kadar indirmi\u015fti.\r\n\r\n,Ancak bu seviyeden yurtd\u0131\u015f\u0131 piyasalar\u0131n da etkisi ile ba\u015flayan d\u00fc\u015f\u00fc\u015f dolar\u0131 4.72 seviyesine kadar y\u00fckseltti. ,Sonras\u0131nda piyasan\u0131n 4.67-4.69 band\u0131nda dengelendi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Bug\u00fcne bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda d\u00fcnk\u00fc seviyelerin korundu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,Dolar\/TL \u015fu dakikalarda 4.68 seviyesinden el de\u011fi\u015ftirirken, euro\/TL ise 5.48 oldu.\r\n\r\n,Alt\u0131n fiyatlar\u0131 g\u00fcne hafif bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,26 Haziran Sal\u0131 yani bug\u00fcn alt\u0131n\u0131n gram\u0131 190,38'den al\u0131n\u0131rken 190,43 lira civar\u0131ndan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Dolar\/TL'de se\u00e7imlerin ard\u0131ndan ba\u015flayan d\u00fc\u015f\u00fc\u015f e\u011filimi yerini d\u00fcn \u00f6\u011fle saatlerinden itibaren y\u00fckseli\u015fe b\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131.