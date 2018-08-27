27 Ağustos dolar fiyatları | Dolar ile ilgili son dakika gelişmesi

Dolar uzun bir tatilin ard\u0131ndan yeni haftaya ka\u00e7 TL olarak ba\u015flad\u0131? \r\n,Dolar ilk i\u015flemlerin ard\u0131ndan ka\u00e7 seviyelerinde dalgalan\u0131yor? ,Ekonomi uzmanlar\u0131 dolar kurunun 6 lira seviyesinde olmas\u0131n\u0131n \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funa dikkat \u00e7ekiyor. \u0130\u015fte anl\u0131k, canl\u0131 dolar kuru...\r\n,Ge\u00e7en hafta bayram tatili sebebiyle sadece yurt d\u0131\u015f\u0131 i\u015flemlerin ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi dolar kuru yurt i\u00e7i i\u015flemlere d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle ba\u015flad\u0131. \r\n\r\n,Ge\u00e7en hafta i\u00e7inde 6.10 liralara kadar \u00e7\u0131kan dolar kuru ile ilgili detaylar haberimizde bulunuyor.\r\n\r\n,Ge\u00e7en g\u00fcnlerde Fed politika faizini y\u00fczde 1,75 \u2013 2,00 aral\u0131\u011f\u0131nda sabit tutmu\u015ftu. ,Ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131n\u0131n tutanaklar\u0131nda, Fed yetkililerinin Amerikan ekonomisine ve para politikas\u0131na y\u00f6nelik de\u011ferlendirmelerine yer verilmi\u015fti.\r\n\r\n,Dolar saat 07.05 itibariyle 5.9960 liradan el de\u011fi\u015ftirirken, euro ise 6.9713 TL'de bulunuyor.\r\n\r\n,Dolar\u0131n seyrinde T\u00fcrkiye ile ABD aras\u0131ndaki ili\u015fkilerin belirleyici olmaya devam edece\u011fini belirten analistler, 6 lira seviyesinin \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funa dikkat \u00e7ekiyor.\r\n,\r\n\u00d6te yandan T\u00fcrkiye'de bug\u00fcn T\u00dc\u0130K sekt\u00f6rel g\u00fcven endeksleri, TCMB kapasite kullan\u0131m oran\u0131 ve reel kesim g\u00fcven endeksi ile Hazine br\u00fct bor\u00e7 stoku verileri a\u00e7\u0131klanacak.\r\n\r\n