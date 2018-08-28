28 Ağustos dolar güne nasıl başladı? (Dolar euro ne kadar)

Dolarda d\u00fcn ya\u015fanan y\u00fckseli\u015fin ard\u0131ndan yeni g\u00fcn biraz daha sakin ba\u015flad\u0131. ,ABD ile ya\u015fanan s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 s\u00fcre\u00e7 nedeniyle hareketli g\u00fcnler ge\u00e7iren dolar ve euro kurlar\u0131, Kurban Bayram\u0131'n\u0131n ard\u0131ndan da en \u00e7ok aranan konulardan biri oldu. \r\n\r\n,Peki ama dolar ve euroda son durum ne? \u0130\u015fte d\u00f6viz kurlar\u0131ndaki son dakika geli\u015fmeleri...\r\n\r\n,Uzun bayram tatilinin ard\u0131ndan d\u00fcn i\u015fleme a\u00e7\u0131lan piyasalarda ilk ba\u015fta h\u00e2kim olan sakinlik sonras\u0131nda yerini y\u00fckseli\u015fe b\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,Dolar kuru g\u00fcn i\u00e7inde 6 liradan 6.30 liraya kadar \u00e7\u0131karken, sonras\u0131nda 6.20 liran\u0131n alt\u0131na indi.\r\n\r\n,Bug\u00fcne bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda da a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n benzer seviyelerden oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. \r\n\r\n,Dolar fiyatlar\u0131 28 A\u011fustos 2018 Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc saat 07.30 itibariyle al\u0131\u015f 6,16 sat\u0131\u015f ise 6,17'den i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,Dolar ilk i\u015flemlerin ard\u0131ndan ka\u00e7 TL oldu?,Piyasalar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131 ile birlikte vatanda\u015flar g\u00f6z\u00fcn\u00fc yeniden d\u00f6viz kurlar\u0131na \u00e7evirirken, dolar ve euro ile ilgili aramalar da g\u00fcn\u00fcn en \u00e7ok merak edilen konular\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda geldi. \r\n\r\n,Euro fiyatlar\u0131 28 A\u011fustos 2018 Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc saat 07.30 itibariyle al\u0131\u015f 7,18 sat\u0131\u015f ise 7,19'dan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.