28 Ağustos Hadi ipucu sorusu | Kemal Sunal'ın 'Salı sallanır' replikli filmi hangisi?

28 A\u011fustos Hadi ipucu sorusu ne? ,Kemal Sunal'\u0131n 'Sal\u0131 sallan\u0131r' replikli filmi hangisi?, Bu sorular Google'da \u015fimdiden aranmaya ba\u015flad\u0131.,K\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce ba\u015flayan bilgi yar\u0131\u015fmas\u0131 Hadi \u00e7\u0131lg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 devam ediyor. ,Hadi, Instagram hesab\u0131ndan 28 A\u011fustos Hadi ipucunun 28 A\u011fustos Hadi ipucu sorusu Kemal Sunal'\u0131n 'Sal\u0131 sallan\u0131r' replikli filmi hangisi? sorular\u0131yla duyurdu. ,''Hadioynalive'' hesab\u0131 \u00fczerinden, tatl\u0131n\u0131n g\u00f6rseli payla\u015f\u0131ld\u0131 ve \u015fu ifadelere yer verildi: ,Hadi bu ak\u015fam Film Gecesi\u2019yle 20:30\u2019da... ,Film Gecesi oldu\u011funa g\u00f6re ipucumuz asla vazge\u00e7emeyece\u011fimiz Kemal Sunal filmlerinden gelsin. ,''Sal\u0131 sallan\u0131r'',''\u00c7ar\u015famba \u00e7ar\u015fafa dolan\u0131r'' gibi replikleri vard\u0131r. Filmle ayn\u0131 isimde filmin i\u00e7inde bir \u015fark\u0131da ge\u00e7iyor., \u0130\u015fte merak edilen Hadi sorusunun cevab\u0131... ,Kemal Sunual'\u0131no unutulmaz filminin ismi "Salako"