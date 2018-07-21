28 gün şartı kalkıyor

AK Parti\u2019nin ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde TBMM Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na sundu\u011fu teklifte, 31 Aral\u0131k 1993 tarihinden \u00f6nce do\u011fanlar\u0131n, 15 bin lira bedel ve 28 g\u00fcn zorunlu e\u011fitim \u015fart\u0131yla bedelli askerlik uygulamas\u0131ndan yararlanacaklar\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyordu. ,AK Parti\u2019nin bedelli askerlikle ilgili d\u00fczenlemeye gelen 28 g\u00fcnl\u00fck zorunlu e\u011fitimden geri ad\u0131m ataca\u011f\u0131 belirtiliyor. Bu konuda gelen yo\u011fun talepleri dikkate alan AK Parti\u2019nin, bedelli uygulamas\u0131nda de\u011fi\u015fiklik yapaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Ayr\u0131ca, 400 bine yak\u0131n ba\u015fvurunun beklendi\u011fi bedelli askerlik i\u00e7in, bu ki\u015filerin 28 g\u00fcn boyunca k\u0131\u015flada olmas\u0131n\u0131n devlete ayr\u0131 bir maliyetinin olaca\u011f\u0131 da de\u011ferlendirildi.,Komisyondaki g\u00f6r\u00fc\u015fmeler s\u0131ras\u0131nda verilecek \u00f6nerge ile 28 g\u00fcnl\u00fck e\u011fitim \u015fart\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 durumunda, bedelli uygulamas\u0131ndan sadece ya\u015f ve \u00fccret \u015fart\u0131n\u0131 yerine getirenler yararlanabilecek.,AK Parti kurmaylar\u0131, \u201cKamuda ve \u00f6zel sekt\u00f6rde \u00e7al\u0131\u015fanlarla ilgili \u00fccretsiz izin veya y\u0131ll\u0131k izin kullanarak askere gidebilmeleri \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, esnaf, doktor, serbest meslek sahipleri veya ihtisas yapanlar\u0131n zorluklarla kar\u015f\u0131la\u015facaklar\u0131 g\u00fcndeme geldi. ,Ancak, teklifin g\u00fcndeme gelmesinden itibaren, kamuoyundan ve Meclis\u2019teki muhalefet partilerinden 28 g\u00fcn \u015fart\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik yo\u011fun bir talep gelmeye ba\u015flad\u0131. ,Meclis Plan ve B\u00fct\u00e7e Komisyonunda, 23 Temmuz Pazartesi g\u00fcn\u00fc g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri ba\u015flayacak olan bedelli askerlik uygulamas\u0131 konusunda d\u00fcn s\u00fcrpriz bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131. ,\u00d6zellikle kendi i\u015fini yapanlar, i\u015fyerlerini bir ay kapatmak zorunda olacaklar. Bu nedenle 28 g\u00fcn \u015fart\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 konusunda yo\u011fun bir talep geliyor. Bu konuda yeni bir ad\u0131m at\u0131labilir. Gelen talepler komisyondaki g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde de\u011ferlendirilecek ve b\u00fcy\u00fck bir ihtimalle 28 g\u00fcnden vazge\u00e7ilecek\u201d dedi. ,,AK Parti kurmaylar\u0131, gelen talepleri dikkate alarak bedelli askerlik uygulamas\u0131ndaki 28 g\u00fcnl\u00fck e\u011fitim \u015fart\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 konusunda \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.