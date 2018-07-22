28 günün devlete bedeli ağır

Bedelli askerlik uygulamas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6ren kanun teklifinin Meclis Plan ve B\u00fct\u00e7e Komisyonundaki g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri yar\u0131n ba\u015fl\u0131yor. ,28 g\u00fcnl\u00fck zorunlu e\u011fitim \u015fart\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131na kesin g\u00f6z\u00fcyle bak\u0131l\u0131rken, bu kararda her bir ki\u015finin 28 g\u00fcn boyunca devlete getirece\u011fi maliyetin de etkili \u00f6\u011frenildi.,AK Parti y\u00f6netimi ve Mill\u00ee Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 (MSB) b\u00fcrokratlar\u0131n\u0131n bedelli askerlik uygulamas\u0131na y\u00f6nelik yapt\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirme toplant\u0131lar\u0131nda, 28 g\u00fcnl\u00fck zorunlu e\u011fitimden vazge\u00e7ilmesine MSB\u2019nin de s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 belirtildi. ,Bakanl\u0131k b\u00fcrokratlar\u0131 taraf\u0131ndan AK Parti y\u00f6netimine \u201c400 bin ba\u015fvuru olsa, bunlar\u0131 en az 7-8 gruba ay\u0131r\u0131p, zamanlamalar\u0131n\u0131, planlamalar\u0131n\u0131 yapmak b\u00fcy\u00fck k\u00fclfet. ,\u00c7\u00fcnk\u00fc 28 g\u00fcn de olsa burada da normal askerlik s\u00fcreci i\u015fleyecek, sa\u011fl\u0131k raporlar\u0131, askerlik ba\u015fvurular\u0131, askere al\u0131\u015f, terhis vs. hepsinin yerine getirilmesi gerekecek. ,Y\u0131\u011f\u0131lma sebebiyle hepsini ayn\u0131 anda askere almak zaten m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil, birliklerin kapasite durumuna g\u00f6re de\u011ferlendirme yap\u0131l\u0131p, etap etap askere al\u0131nacaklar. Hem personel a\u00e7\u0131s\u0131ndan, hem b\u00fcrokratik s\u00fcre\u00e7 a\u00e7\u0131s\u0131ndan, bir k\u00fclfet s\u00f6z konusu\u201d bilgisi verildi.,Bedelli askerlikle ilgili toplant\u0131larda, bir ki\u015finin 28 g\u00fcnl\u00fck e\u011fitimi nedeniyle devlete maliyeti de g\u00fcndeme geldi. ,AK Parti y\u00f6neticileri taraf\u0131ndan bir ki\u015finin 28 g\u00fcnl\u00fck maliyetinin 3-4 bin liray\u0131 bulaca\u011f\u0131na y\u00f6nelik iddialar\u0131 g\u00fcndeme getirmesi \u00fczerine, MSB b\u00fcrokratlar\u0131n\u0131n rakam\u0131n bu kadar y\u00fcksek olmayaca\u011f\u0131n\u0131 dile getirdikleri \u00f6\u011frenildi.,Ancak, bir ki\u015finin k\u0131\u015fladan ad\u0131m\u0131n\u0131 atmas\u0131 ile beraber, temizli\u011finden, \u0131s\u0131tmas\u0131ndan, k\u0131yafetinden yeme-i\u00e7mesine kadar devlete maliyet \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekildi. ,,AK Parti kurmaylar\u0131, 400 bin ba\u015fvuru olmas\u0131 durumunda, her bir ki\u015finin maliyetinin 2 bin lira olaca\u011f\u0131 hesab\u0131ndan hareketle bile, devlete toplamda 800 milyon liral\u0131k bir maliyet \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi., AK Parti ayr\u0131ca, maddi k\u00fclfetinin yan\u0131 s\u0131ra 28 g\u00fcn de olsa, normal askerlik prosed\u00fcr\u00fcn\u00fcn i\u015fleyece\u011fini, bunun da hem personel, hem kaynak, hem de zaman a\u00e7\u0131s\u0131ndan k\u00fclfete yol a\u00e7aca\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcnde.