28 Mart reytingleri belli oldu\r\n,\u00c7ar\u015famba ak\u015famlar\u0131 k\u0131ran k\u0131rana ge\u00e7en m\u00fccadelede zirveninin sahibi hangi dizi oldu?\r\n,Dirili\u015f Ertu\u011frul mu?,Sen Anlat Karadeniz mi?,Osman S\u0131nav'\u0131n yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fcstlendi\u011fi Sen Anlat Karadeniz, TOTAL'de bir kez daha birincilik ipini g\u00f6\u011f\u00fcsledi. \u0130kinci s\u0131rada Dirili\u015f Ertu\u011frul'un yer ald\u0131\u011f\u0131 reyting listesinde \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fcl\u00fck koltu\u011funa Sen Anlat Karadeniz'in \u00f6zeti oturdu.\r\n,AB'de 1.'lik Dirili\u015f Ertu\u011frul'un, 2.'lik Sen Anlat Karadeniz'in, 3'nc\u00fcl\u00fck ise Dirili\u015f Ertu\u011frul'un \u00f6zetinin oldu.\r\n\r\n,ATV ve TRT1 aras\u0131nda k\u0131ran k\u0131rana rekabetin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 \u00e7ar\u015famba ak\u015fam\u0131n\u0131n reyting \u015fampiyonu TOTAL'de Sen Anlat Karadeniz, AB'de ise Dirili\u015f Ertu\u011frul oldu.\r\n