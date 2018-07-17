3,4 milyar dolarını bağışladı!

\u00dcnl\u00fc yat\u0131r\u0131mc\u0131 Warren Buffet servetini ba\u011f\u0131\u015flamaya devam ediyor. ,Son ba\u011f\u0131\u015ftan en b\u00fcy\u00fck pay Bill Gates\u2019in derne\u011fine gitti.,D\u00fcnyan\u0131n en zengin insanlar\u0131ndan biri olan Amerikal\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131 i\u015fadam\u0131 Warren Buffett, servetinin 3,4 milyar dolar\u0131n\u0131 hay\u0131r kurumlar\u0131nda ba\u011f\u0131\u015flad\u0131. ,2006 y\u0131l\u0131ndan bu yana toplam ba\u011f\u0131\u015f\u0131 ise 30 milyar dolar\u0131 a\u015ft\u0131.\r\n \r\n,Buffett, CEO ve Ba\u015fkan\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Berkshire Hathaway hisselerinin 3,4 milyar dolarl\u0131k k\u0131sm\u0131n\u0131 hay\u0131r i\u015fi yapan be\u015f ayr\u0131 derne\u011fe ba\u011f\u0131\u015flad\u0131. ,S\u00f6z konusu ba\u011f\u0131\u015flardan en b\u00fcy\u00fck pay\u0131 alan ise yak\u0131n arkada\u015f\u0131 olan Bill Gates'in derne\u011fi olan Bill & Melinda Gates Foundation oldu\u011fu belirtildi.\r\n \r\n,Ba\u011f\u0131\u015flanan hisse say\u0131s\u0131 her y\u0131l azal\u0131rken, artan hisse de\u011ferleri ile ba\u011f\u0131\u015f de\u011feri yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 7,1 oran\u0131nda artt\u0131.\r\n \r\n,Berkshire Hathaway, Buffett'in A grubu hisse senetlerinin 11.867'sini ba\u011f\u0131\u015f yapma amac\u0131yla i\u00e7in 17,8 milyon B S\u0131n\u0131f\u0131 hisseye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n \r\n,Warren Buffett, 2010 y\u0131l\u0131nda ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 "The Giving Pledge" isimli hareketle servetinin b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc hay\u0131r kurulu\u015flar\u0131na ba\u011f\u0131\u015flama karar\u0131 alm\u0131\u015f ve di\u011fer milyarderleri de kampanyaya kat\u0131lmaya davet etmi\u015fti. ,\u015eu ana kadar \u00e7e\u015fitli \u00fclkelerden 175 yat\u0131r\u0131mc\u0131 Buffett'\u0131n hareketine kat\u0131ld\u0131. (Borsa G\u00fcndem)