3,5 milyon liralık araç yolda kaldı

Sar\u0131yer\u2019de yakla\u015f\u0131k 3.5 milyon liral\u0131k l\u00fcks otomobil yolda kald\u0131.,B\u00fcy\u00fckdere Caddesi Maslak mevkii Sar\u0131yer istikametinde d\u00fcn saat 17.00 s\u0131ralar\u0131nda, seyir halindeki l\u00fcks otomobil hen\u00fcz belirlenemeyen bir nedenle durdu. ,S\u00fcr\u00fcc\u00fc, t\u00fcm u\u011fra\u015flar\u0131na ra\u011fmen, d\u00fcnyan\u0131n en pahal\u0131 otomobilleri aras\u0131nda g\u00f6sterilen l\u00fcks arac\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ramad\u0131. ,Bunun \u00fczerine s\u00fcr\u00fcc\u00fc, servis \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131. ,Servis \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 da, ak\u00fcn\u00fcn bitmi\u015f olabilece\u011fi ihtimaliyle takviye yapmas\u0131na ra\u011fmen arac\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rmay\u0131 ba\u015faramad\u0131. ,Piyasa de\u011feri yakla\u015f\u0131k 3.5 milyon lira olan l\u00fcks otomobil, \u00e7ekici yard\u0131m\u0131yla tamir edilmek \u00fczere servise g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,\u0130ran uyruklu bir ki\u015fiye ait oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen otomobilin ar\u0131za yapmas\u0131 nedeniyle caddenin bir \u015feridi bir s\u00fcre trafi\u011fe kapand\u0131 ve ara\u00e7 yo\u011funlu\u011fu olu\u015ftu. \r\n,Arac\u0131n bulundu\u011fu yerden kald\u0131r\u0131lmas\u0131 ard\u0131nda trafik normale d\u00f6nd\u00fc.\r\n