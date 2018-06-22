3,5 yıldır hastanedeydi bir doz aşıyla hayatı kurtuldu

Diyarbak\u0131rl\u0131 guatr hastas\u0131 V.C\u2019nin hayat\u0131 guatr ameliyat\u0131 olduktan sonra tamamen kabusa d\u00f6nd\u00fc. ,Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n v\u00fccudunun her yerinde her ge\u00e7en g\u00fcn artan uyu\u015fmalar ve kas\u0131lmalar meydana geldi. Avu\u00e7 dolusu kalsiyum ila\u00e7lar\u0131 almas\u0131na ra\u011fmen uyu\u015fmalar bir t\u00fcrl\u00fc ge\u00e7miyordu. ,\u0131k s\u0131k acillik olan gen\u00e7 kad\u0131n, ancak serum tak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda kendine geliyordu. Sonunda Dicle \u00dcniversitesi Hastanesine yatt\u0131 ve tam 3,5 y\u0131l hastanede kald\u0131. Du\u015f almak i\u00e7in bile evine \u00e7\u0131kamaz oldu. ,G\u00fcnde yakla\u015f\u0131k 15 ampul kalsiyum ve baz\u0131 haplar kullanmas\u0131na ra\u011fmen bir t\u00fcrl\u00fc toparlanam\u0131yordu., Bir g\u00fcn, Dicle \u00dcniversitesi Endokrinoloji Klini\u011findeki hekimler, V.C\u2019ye sadece \u0130stanbul Bezmi\u00e2lem \u00dcniversitesinde yap\u0131labilen paratiroid naklinden s\u00f6z ettiler. Hastaneden \u00e7\u0131kamayan V.C\u2019nin dosyalar\u0131 \u0130stanbul\u2019a ula\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Nakle uygun bir hasta oldu\u011fu belirlendi.,Bu merkez taraf\u0131ndan geli\u015ftirilen, immunsupresyon (v\u00fccut savunma sisteminin bask\u0131lanmas\u0131) gerektirmeyen, ameliyats\u0131z, a\u015f\u0131 gibi koldan yap\u0131lan yeni bir tekni\u011fik uygulanacakt\u0131. Ancak, hastan\u0131n \u0130stanbul\u2019a sevki u\u00e7akla bile riskliydi.,Tek \u00e7are nakil i\u015fleminin Dicle \u00dcniversitesinde olmas\u0131yd\u0131. Bunun \u00fczerinde Bezmi\u00e2lem Vak\u0131f \u00dcniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dal\u0131 ve Paratiroit Nakil Merkezi ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Erhan Ay\u015fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki bir ekip Diyarbak\u0131r\u2019a gitti ve V.C\u2019nin yatt\u0131\u011f\u0131 serviste nakli yapt\u0131. , Bu y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131nda yap\u0131lan a\u015f\u0131 \u015feklindeki enjeksiyonla sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fan V.C. doktorlara minnettar. Gen\u00e7 kad\u0131n \u201cOcak 2018 de nakil olduktan sonra d\u00fcnyam de\u011fi\u015fti. Her ge\u00e7en g\u00fcn serum ihtiyac\u0131m azald\u0131. \u015eu anda evdeyim, haftalard\u0131r hi\u00e7 serum almad\u0131m ve kas\u0131lmalar\u0131m da olmuyor\u201d diyor.