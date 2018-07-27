3,6 milyar dolarlık kredi tamam

Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak, m\u00fcjdeyi verdi.,Albayrak g\u00fczel haberi Twitter hesab\u0131ndan duyurdu.,Albayrak, Twitter hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 mesajda, may\u0131s ay\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirdikleri \u00c7in seyahatindeki g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin meyvesini verdi\u011fini belirtti. ,\u00c7inli finans kurulu\u015flar\u0131ndan, enerji ve ula\u015ft\u0131rma sekt\u00f6r\u00fc yat\u0131r\u0131mlar\u0131 i\u00e7in \u00f6zel sekt\u00f6r, kamu kurumlar\u0131 ve bankalara sa\u011flanacak 3,6 milyar dolarl\u0131k kredi paketinin tamamland\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7eken Albayrak, ,\u201cEme\u011fi ge\u00e7en herkese te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Hay\u0131rl\u0131 olsun\u201d ifadelerini kulland\u0131. \r\n,Albayrak, may\u0131s ay\u0131ndaki Pekin ziyareti s\u0131ras\u0131nda Uluslararas\u0131 \u00c7in End\u00fcstri ve Ticaret Bankas\u0131 (ICBC) Ba\u015fkan\u0131 Yi Huiman ile bir araya gelerek, T\u00fcrkiye\u2019deki enerji yat\u0131r\u0131mlar\u0131nda finansman ve uzun vadeli stratejik i\u015f birli\u011fi konular\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015f al\u0131\u015fveri\u015finde bulunmu\u015ftu.\r\n\r\n,