3 aylık kızına son kez böyle baktı!

Burdur'da ak\u0131llara durgunluk eren bir olay ya\u015fand\u0131.,Olay ak\u015fam saatlerinde meydana geldi.,Bucak il\u00e7esi Bo\u011fazk\u00f6y\u2019de 3 ayl\u0131k k\u0131z bebe\u011fi H.D.A.'n\u0131n nefes borusuna mama ka\u00e7t\u0131. ,Ailesinin haber vermesi \u00fczerine gelen sa\u011fl\u0131k ekiplerinin m\u00fcdahale etti\u011fi bebek, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,H.D.A. yap\u0131lan m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131. Bebe\u011fin cenazesi otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Antalya Adli T\u0131p Kurumu Morguna g\u00f6nderildi. , Ac\u0131l\u0131 annenin bebe\u011fin cenazesine h\u00fcz\u00fcnl\u00fc \u015fekilde bakmas\u0131 kameralara yans\u0131d\u0131. Minik bebe\u011fin cenazesinin Konya'da defnedilece\u011fi \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\nMinik bebe\u011fin cenazesi, otopsi i\u015flemleri tamamland\u0131ktan sonra babas\u0131 ve halas\u0131 taraf\u0131ndan morgdan al\u0131nd\u0131. Bebe\u011fin cans\u0131z bedeni otomobilde bekleyen anne Emine A.'n\u0131n kuca\u011f\u0131na verildi.,3 ya\u015f\u0131ndaki evlad\u0131n\u0131 kaybeden annenin bebe\u011fine hz\u00fcz\u00fcnl\u00fc bak\u0131\u015f\u0131 ise y\u00fcrekleri da\u011flad\u0131.