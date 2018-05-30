3 bayram müjdesi

H\u00fck\u00fbmet, toplumun bir\u00e7ok kesimini ilgilendiren m\u00fcjde niteli\u011finde kararlar ald\u0131.,Yakla\u015f\u0131k 12,5 emekli i\u00e7in \u00f6denece\u011fi s\u00f6ylenen 2 bayram ikramiyesinin ilkinin 7-8 Haziran\u2019da \u00f6denece\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131. ,\u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakan\u0131 J\u00fclide Sar\u0131ero\u011flu, Ramazan Bayram\u0131 \u00f6ncesinde vatanda\u015flar\u0131 daha da rahatlatmak ad\u0131na hem emekli maa\u015flar\u0131n\u0131n hem de ikramiyelerin \u00f6demelerini \u00f6ne ald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Sar\u0131ero\u011flu \u201cBa\u011fkur ve Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 emeklilerimizin ikramiyelerini 7 Haziran 2018\u2019de \u00f6deyece\u011fiz. SSK emeklilerimizin emekli ikramiyelerini de 8 Haziran 2018\u2019de \u00f6deyece\u011fiz. Emekli Sand\u0131\u011f\u0131ndaki emeklilerimizin maa\u015flar\u0131n\u0131 ay\u0131n 1\u2019i ile 5\u2019i aras\u0131nda, SSK ve Ba\u011fkur emekli maa\u015flar\u0131n\u0131n da 11-12-13 Haziran\u2019da \u00f6demelerini ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz.\u201d dedi. 12,5 milyon emekliyi ilgilendiren m\u00fcjdeyi ge\u00e7en hafta a\u00e7\u0131klad\u0131klar\u0131n\u0131, Ramazan ve Kurban Bayram\u0131\u2019nda 1000 lira \u00f6deme olaca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Sar\u0131ero\u011flu, ikramiye ve maa\u015f \u00f6demelerinin demelerin bayram \u00f6ncesinde yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in b\u00fct\u00fcn tedbirleri ald\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti.,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, 18 bin sa\u011fl\u0131k personelinin s\u00f6zle\u015fmeli olarak i\u015fe al\u0131naca\u011f\u0131n\u0131, bunlarda \u00e7o\u011funlu\u011fun hem\u015firelerde oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131., BTK da \u015fehit ve gazi yak\u0131nlar\u0131na en az y\u00fczde 25 indirim ve \u00e7a\u011fr\u0131 merkezlerinde \u00f6ncelik i\u00e7eren karar\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fe a\u00e7t\u0131.\r\n\r\n,Bilgi Teknolojileri ve \u0130leti\u015fim Kurumu (BTK) \u015fehitlerin dul ve yetimleri, engelliler ile gazilere y\u00f6nelik \u00f6nemli bir dizi karar ald\u0131. ,Buna g\u00f6re mobil i\u015fletmeciler, di\u011fer abonelere uygulanan t\u00fcm tarife ve paketlerde ge\u00e7erli fiyatlara bu ki\u015filer i\u00e7in asgari y\u00fczde 25 ek indirim uygulayacak. ,S\u00f6z konusu kararlara ili\u015fkin h\u00e2lihaz\u0131rda sekt\u00f6r\u00fcn g\u00f6r\u00fc\u015fleri al\u0131n\u0131yor. Ayr\u0131ca i\u015fletmeciler internet sitelerinde \u2018eri\u015filebilir bayi haritas\u0131\u2019 olu\u015fturacak. Bu haritalarda bayilerin konumu, ileti\u015fim bilgileri ve hangi eri\u015filebilir \u00f6zellikleri ta\u015f\u0131d\u0131klar\u0131 yer alacak. ,Ayr\u0131ca i\u015fletmeciler g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc \u00e7a\u011fr\u0131 merkezi de kuracak. \u0130\u015fitme ve konu\u015fma engelli ki\u015filer buradan canl\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fme imk\u00e2n\u0131 bulabilecek. Telefon, tablet ve bilgisayardan eri\u015filebilir bir sistem olmas\u0131 gerekecek. Bu sistemde i\u015faret dilinde g\u00f6r\u00fc\u015fme yap\u0131labilmesi de sa\u011flanacak. Al\u0131nan bir ba\u015fka karar da online i\u015flem merkezlerinin aktifli\u011fiyle ilgili. \u0130nternet sitesi \u00fczerinden yap\u0131labilecek i\u015flem \u00e7e\u015fitlili\u011fi teknik imk\u00e2nlar d\u00e2hilinde m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca geni\u015f tutulacak. Bu i\u015flemlerin eri\u015filebilirli\u011fi engellilerin ihtiya\u00e7lar\u0131 dikkate al\u0131narak haz\u0131rlanacak. Ayr\u0131ca engelli vatanda\u015flar\u0131n \u00e7a\u011fr\u0131 merkezine yapt\u0131klar\u0131 aramalarda do\u011frudan bir \u00e7a\u011fr\u0131 merkezi yetkilisine ba\u011flanabilme se\u00e7ene\u011fi sunularak \u00f6ncelik tan\u0131nacak. (Osman \u00c7obano\u011flu),Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Ahmet Demircan, \u00d6SYM\u2019nin yapaca\u011f\u0131 merkez\u00ee yerle\u015ftirmeyle orta\u00f6\u011fretim, \u00f6n lisans ve lisans d\u00fczeyinde toplam 18 bin s\u00f6zle\u015fmeli sa\u011fl\u0131k personeli al\u0131naca\u011f\u0131n\u0131, bunun ilan\u0131n\u0131n per\u015fembe g\u00fcn\u00fc (yar\u0131n) verilece\u011fini bildirdi. Yerle\u015ftirmeler \u00d6SYM taraf\u0131ndan yap\u0131lacak. ,Atananlar\u0131n 2 bin 181\u2019inin orta \u00f6\u011fretim, 5 bin 567\u2019sinin \u00f6n lisans, 10 bin 252\u2019sinin de lisans mezunu oldu\u011fu belirtildi. Demircan, \u201cBran\u015flara g\u00f6re bir iki \u00f6rnek vermek gerekirse, en \u00e7ok alaca\u011f\u0131m\u0131z personel 8 bin 188 ile hem\u015fire, 2 bin ile ebe, bin 6 ile ilk ve acil yard\u0131m personeli, 818 t\u0131bbi sekreter, 761 r\u00f6ntgen ve di\u011ferleri b\u00f6yle s\u0131ralan\u0131yor. Bunlar ilan edilecek. ,Al\u0131nacak personelimizin sa\u011fl\u0131k hizmetlerine b\u00fcy\u00fck katk\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131na inan\u0131yorum.\u201d dedi. Bakan Demircan, al\u0131nacak 18 bin ki\u015fi ile bu y\u0131l i\u00e7inde istihdam edilen sa\u011fl\u0131k personeli say\u0131s\u0131n\u0131n 56 bine ula\u015faca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.