3 bin TL'ye çalıştıracak eleman bulamıyor!

Yaz aylar\u0131n\u0131n serin ge\u00e7mesiyle ar\u0131c\u0131lar\u0131n b\u00f6lgeye ilgi g\u00f6sterdi\u011fini aktaran Efe, yo\u011fun ge\u00e7en s\u0131caklardan ka\u00e7an gezgin ar\u0131c\u0131lar\u0131n Bitlis'in Tatvan il\u00e7esine yo\u011fun ilgi g\u00f6sterdi\u011fini, endemik bitki \u00e7e\u015fitlerinin olmas\u0131 ve havan\u0131n serin ge\u00e7mesinin bal \u00fcretimini art\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Efe, b\u00f6lgenin ter\u00f6rden ar\u0131nd\u0131r\u0131lmas\u0131yla yaylalarda huzur i\u00e7inde konaklad\u0131klar\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n\r\n,Kendi bal kovanlar\u0131nda bu y\u0131l rekoltenin d\u00fc\u015f\u00fck olmas\u0131ndan yak\u0131nan \u00fcretici Kemal Elin\u00e7 de, "Burada ar\u0131c\u0131l\u0131k yap\u0131yoruz, mevsimlik b\u00f6lgeye geliyoruz. 3-4 ay burada bekliyoruz. ,3 bin TL maa\u015fla bu i\u015fi yapacak eleman bulam\u0131yor!,Tatvan'\u0131n y\u00fcksek rak\u0131ml\u0131 da\u011flar\u0131nda konaklayan ar\u0131c\u0131lara ge\u00e7en senelerde devlet deste\u011fiyle \u00e7ad\u0131r, mini buzdolab\u0131, g\u00fcne\u015f enerjisi paneli ve \u00e7e\u015fitli miktarlarda kovan deste\u011fi verildi. Siirt ve Bitlis Tar\u0131m ve Orman \u0130l m\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri, Siirtli ar\u0131c\u0131lar\u0131 s\u0131k s\u0131k ziyaret ederek sorunlar\u0131 yerinde dinliyor.\r\n\r\n,Siirtli gezgin ar\u0131c\u0131lar\u0131n konaklad\u0131\u011f\u0131 Bitlis'in Tatvan il\u00e7esi Re\u015fadiye b\u00f6lgesindeki bal sa\u011f\u0131m\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki ay Siirt'e d\u00f6neceklerini aktaran bal \u00fcreticisi S\u00fcleyman Efe, y\u0131l\u0131n ilk sa\u011f\u0131m\u0131n\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Re\u015fadiye b\u00f6lgesinde bu y\u0131l iyi bir rekolte ald\u0131klar\u0131n\u0131 aktard\u0131.\r\n\r\n,Havalar\u0131n serin olmas\u0131n\u0131 f\u0131rsat bilen Siirtli gezgin ar\u0131c\u0131lar, Bitlis'te bal sa\u011f\u0131m\u0131 yapmaya ba\u015flad\u0131. Ar\u0131c\u0131lar 3 bin TL'ye \u00e7al\u0131\u015facak eleman bulamad\u0131klar\u0131ndan \u015fikayet\u00e7i.\r\n,Bu sezon boyunca 3 bin TL verecek ar\u0131c\u0131 bulamad\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in ben ile e\u015fim bal toplamaya geldik. ,Ayr\u0131ca bu sene verim eksik ge\u00e7ti, i\u015f\u00e7i bulamad\u0131\u011f\u0131mdan ve tek ba\u015f\u0131ma ba\u015f edemedi\u011fimden \u00fcretim azd\u0131" dedi.\r\n\r\n