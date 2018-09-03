3 çocuk annesi 9 aylık hamile kadın kendisini astı

K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece'de ya\u015fayan Seher \u00d6zayy\u0131ld\u0131z, 05.00 s\u0131ralar\u0131nda evinde kendini asarak intihar etti. Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n e\u015fi, uyand\u0131\u011f\u0131nda fenal\u0131k ge\u00e7irdi.,Kom\u015fular\u0131n ihbar\u0131 ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi. Yap\u0131lan m\u00fcdahalelere ra\u011fmen, intihar eden annenin karn\u0131ndaki \u00e7ocuk da kurtar\u0131lamad\u0131. \u00d6zayy\u0131ld\u0131z'\u0131n cans\u0131z bedeni \u00e7evrede bulunan \u00f6zel bir hastanenin morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n \u00f6l\u00fcm haberini alan yak\u0131nlar\u0131, hastaneye ak\u0131n etti. \u00c7o\u011funlu\u011funu kad\u0131nlar\u0131n olu\u015fturdu\u011fu onlarca ki\u015fi hastane \u00f6n\u00fcnde g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc. \u00d6zayy\u0131ld\u0131z'\u0131n yak\u0131nlar\u0131ndan fenal\u0131k ge\u00e7irenlerin oldu\u011fu da g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,G\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6ken kad\u0131nlardan birinin, "O benim \u00e7ocukluk arkada\u015f\u0131md\u0131, yengemdi" \u015feklindeki s\u00f6zleri dikkat \u00e7ekti. Cenazenin hastaneden \u00e7\u0131kar\u0131larak cenaze arac\u0131na konuldu\u011fu anlarda ya\u015fanan ac\u0131n\u0131n boyutu biraz daha artt\u0131.,Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n intihar\u0131yla ilgili polis soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.