3 dönemlikler gitmek istemiyor

Y\u00fccel KAYAO\u011eLU \/ ANKARA - \u0130stanbul ve Ankara ba\u015fta olmak \u00fczere, yerel se\u00e7imlerde aday g\u00f6sterilecek isimler AK Parti kulislerinin ana g\u00fcndem maddesi haline geldi. ,AK Parti kurmaylar\u0131, Cumhurba\u015fkan\u0131n \u2018Ters k\u00f6\u015fe\u2019 yaparak, kamuoyunda tart\u0131\u015f\u0131lan bu isimlerin d\u0131\u015f\u0131ndaki ba\u015fka bir aday\u0131 da g\u00fcndeme getirebilece\u011fini belirtiliyor.,AK Parti kulislerinde, Meclis\u2019teki sandalye say\u0131s\u0131n\u0131 dikkate alacak olan Cumhurba\u015fkan\u0131n, milletvekillerinden belediye ba\u015fkan yap\u0131lmas\u0131 kontenjan\u0131n\u0131, sadece Ankara i\u00e7in kullanabilece\u011fi, bu tercihin de Mehmet \u00d6zhaseki olaca\u011f\u0131 yorumu yap\u0131l\u0131yor.,Bu arada 3 d\u00f6nem kural\u0131na tak\u0131lan belediye ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn yeniden aday olmak istedi\u011fi ve bu niyetlerini genel merkeze bildirdikleri \u00f6\u011frenildi. ,\u00dc\u00e7 d\u00f6nem kural\u0131n\u0131n i\u015fleyece\u011fini a\u00e7\u0131klayan AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet \u00d6zhaseki, baz\u0131 yerlerde bu kurala tak\u0131lan isimlerin devam etmesi g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fc \u00e7\u0131karsa MYK\u2019da g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclece\u011fini, bir elin parmaklar\u0131 kadar isimlerin devam\u0131 y\u00f6n\u00fcnde bir karar\u0131n \u00e7\u0131kabilece\u011fini bildirdi., \u00dc\u00e7 d\u00f6nemi doldurmu\u015f olanlar\u0131n ba\u015fka g\u00f6revlerde de\u011ferlendirilebilece\u011fine dikkati \u00e7eken \u00d6zhaseki, \u201c\u0130stanbul i\u00e7in 39 il\u00e7e var, 8 arkada\u015f\u0131m\u0131z orada 3 d\u00f6nemi dolduruyor. Bu arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n baz\u0131lar\u0131na ba\u015fka il\u00e7elerde veya ba\u015fka illerde, bulunduklar\u0131 \u015fehirlerde g\u00f6rev verebiliriz\u201d ifadelerini kulland\u0131.,\u0130stanbul\u2019un \u00fc\u00e7 d\u00f6nemlik 8 il\u00e7e belediye ba\u015fkan\u0131ndan biri hari\u00e7 di\u011ferlerinin adayl\u0131k ba\u015fvurusu yapt\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor. AK Parti kurmaylar\u0131na g\u00f6re, 3 d\u00f6nemlik ba\u015fkanlar\u0131n neredeyse tamam\u0131na yak\u0131n\u0131n yeniden aday yap\u0131lmas\u0131 ihtimali bulunmuyor.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n kurmaylar\u0131 ile yapt\u0131\u011f\u0131 belediye ba\u015fkan adaylar\u0131 toplant\u0131s\u0131nda, \u0130stanbul, Ankara ve \u0130zmir\u2019le ilgili \u2018mevcut durum\u2019 \u00fczerinden de\u011ferlendirme yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131, yeni adaylar konusunda bir m\u00fczakerenin olmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu\u2019nun ad\u0131 hem Ankara hem de \u0130stanbul i\u00e7in dillendirilirken, eski bakanlardan Mehmet M\u00fcezzino\u011flu da Bursa ve \u0130stanbul i\u00e7in konu\u015fuluyor. ,AK Parti\u2019nin yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 anketlerde, \u0130stanbul i\u00e7in s\u00fcrpriz bir \u015fekilde eski ba\u015fkan Kadir Topba\u015f\u2019\u0131n da ad\u0131n\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Ancak, \u0130stanbul i\u00e7in ismi en \u00e7ok konu\u015fulanlardan biri olan TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019la ilgili farkl\u0131 de\u011ferlendirmeler yap\u0131l\u0131yor. AK Parti kaynaklar\u0131, \u201cCumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z, \u0130stanbul i\u00e7in bir risk g\u00f6rmezse, Binali Bey\u2019i yerinden oynatmaz. \u015eu anda da AK Parti a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u0130stanbul\u2019da bir risk s\u00f6z konusu de\u011fil. Anketlerde, 45-50 band\u0131nday\u0131z\u201d de\u011ferlendirmesi yapt\u0131.,Soylu\u2019nun t\u00fcm bu tart\u0131\u015fmalar\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda kalarak, \u2018Bakanl\u0131k g\u00f6revini s\u00fcrd\u00fcrme\u011fi\u2019 istedi\u011fi belirtiliyor. M\u00fcezzino\u011flu\u2019nun \u0130stanbul yerine Bursa i\u00e7in \u015fans\u0131n\u0131n daha fazla oldu\u011fu yorumu yap\u0131l\u0131yor.