3 farklı noktada 8 metre derinliğinde... Suçüstü yakalandılar

Hatay'\u0131n K\u0131r\u0131khan il\u00e7esinde, tarihi alanda ka\u00e7ak kaz\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 belirlenen 3 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Operasyonda, 3 farkl\u0131 noktada her biri yakla\u015f\u0131k 8 metre derinli\u011finde kaz\u0131 yapan A.K. (27), H.Y. (37) ve K.U. (36) isimli \u015fah\u0131slar su\u00e7\u00fcst\u00fc yakaland\u0131.\r\n\r\n,\u0130l\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Balarmudu Mahallesi eski kale mevkisindeki tarihi alanda ka\u00e7ak kaz\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ihbar\u0131 \u00fczerine, jandarma ekipleri b\u00f6lgeye operasyon d\u00fczenledi.\r\n\r\n,Daha \u00f6nce ayn\u0131 su\u00e7lardan sab\u0131kas\u0131 oldu\u011fu tespit edilen \u015fah\u0131slar, savc\u0131l\u0131\u011fa sevk edildi.\r\n\r\n,Operasyonda bulunan jenerat\u00f6r, hilti, elektrik kablosu ve balyoz ile ya\u015fam malzemelerine el konuldu.\r\n\r\n,K\u00f6stebek gibi \u00e7al\u0131\u015f\u0131p delik de\u015fik ettiler...