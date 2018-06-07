3 farklı seçim anketi, 3 farklı sonuç!

Yapt\u0131klar\u0131 ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 kamuoyu ile payla\u015fan SONAR, MAK ve Metropoll'\u00fcn anketleri yay\u0131nland\u0131.,24 Haziran se\u00e7imleri i\u00e7in geri say\u0131m devam ederken \u00fcnl\u00fc anket \u015firketlerinin 3'\u00fc yapt\u0131klar\u0131 son ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 kamuoyu ile payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,AK Parti'nin kendi yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 anketlerde Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n alaca\u011f\u0131 oy oran\u0131 y\u00fczde 53-54 band\u0131nda \u00e7\u0131k\u0131yor. \r\n\r\n,SONAR'\u0131n ara\u015ft\u0131rmas\u0131nda 24 Haziran'da yap\u0131lacak olan Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imi i\u00e7in Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n y\u00fczde 48.30, Muharrem \u0130nce'nin y\u00fczde 31.40, Meral Ak\u015fener'in y\u00fczde 9.50, Selahattin Demirta\u015f'\u0131n y\u00fczde 8.20, Temel Karamollao\u011flu'nun y\u00fczde 2.10 ve Do\u011fu Perin\u00e7ek'in y\u00fczde 0.50 oy alaca\u011f\u0131 tahmin edildi.\r\n\r\n,MAK anket \u015firketine g\u00f6re ise; Erdo\u011fan y\u00fczde 48,5; Muharrem \u0130nce y\u00fczde 22,5; Meral Ak\u015fener y\u00fczde 11,5; Selahattin Demirta\u015f y\u00fczde 9. oy alacak.\r\n\r\n,Metropoll'\u00fcn karars\u0131zlar da\u011f\u0131t\u0131lmadan a\u00e7\u0131klanan anket sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re, AK Parti'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan y\u00fczde 45.9, CHP'nin aday\u0131 Muharrem \u0130nce y\u00fczde 20.1, HDP'nin aday\u0131 Selahattin Demirta\u015f 11.4, \u0130Y\u0130 Parti'nin aday\u0131 Meral Ak\u015fener y\u00fczde 11.2, Saadet Partisi'nin aday\u0131 Temel Karamollao\u011flu y\u00fczde 1.7, Vatan Partisi'nin aday\u0131 Do\u011fu Perin\u00e7ek y\u00fczde 0.1 oy al\u0131yor.\r\n\r\n,Ankete veri olu\u015fturan 'karars\u0131zlar', 'protesto oylar', 'hi\u00e7bir adaya oy vermeyecekler' ve 'yan\u0131t vermeyenler' adaylar\u0131n oy oranlar\u0131na g\u00f6re da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ise \u015fu sonuca ula\u015f\u0131l\u0131yor:\r\n,Erdo\u011fan: Y\u00fczde 50.7\r\n\r\n\u0130nce: Y\u00fczde 22.2\r\n\r\nDemirta\u015f: Y\u00fczde 12.6\r\n\r\nAk\u015fener: Y\u00fczde 12.4\r\n\r\nKaramollao\u011flu: Y\u00fczde 1.8\r\n\r\nPerin\u00e7ek: Y\u00fczde 0.11,