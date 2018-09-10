3 gündür haber alınamayan CHP'li başkan yardımcısı ölü bulundu!

Adapazar\u0131'nda 3 g\u00fcnd\u00fcr haber al\u0131namayan CHP Sakarya \u0130l Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Orhan Durmu\u015fo\u011flu, yaln\u0131z ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 evinde \u00f6l\u00fc bulundu.,CHP Sakarya \u0130l Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Durmu\u015fo\u011flu'dan ge\u00e7en cuma g\u00fcn\u00fcnden beri haber alamayan partililer, durumu polise bildirdi. Yenig\u00fcn Mahallesi Engin Sokak'taki evine \u00e7ilingirin kap\u0131y\u0131 a\u00e7mas\u0131yla giren polisler, Durmu\u015fo\u011flu'nun cans\u0131z bedenini buldu. Durmu\u015fo\u011flu'nun cesedi, olay yeri inceleme polisleri ile cumhuriyet savc\u0131s\u0131n\u0131n incelemesinin ard\u0131ndan Sakarya \u00dcniversitesi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'nin otopsi merkezine kald\u0131r\u0131ld\u0131. Orhan Durmu\u015fo\u011flu'nun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 rahats\u0131zl\u0131k nedeniyle \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc tahmin edilirken, soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.,\r\n\r\nCHP \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan Is\u0131r, "Yerel y\u00f6netimlerden sorumlu il ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131m\u0131zd\u0131. En son \u00e7ar\u015famba ak\u015fam\u0131 toplant\u0131dayd\u0131. Cuma g\u00fcn\u00fc arkada\u015flar\u0131yla berabermi\u015f. Cumartesi ve pazar g\u00fcnleri haber alamay\u0131nca bu sabah da arad\u0131k a\u00e7mad\u0131. Birka\u00e7 arkada\u015f\u0131m\u0131zla buraya geldik, polisler de buradayd\u0131. Vefat etti\u011fini \u00f6\u011frendik. Hepimiz \u00e7ok \u00fczg\u00fcn\u00fcz, ba\u015f\u0131m\u0131z sa\u011f olsun" dedi.