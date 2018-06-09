3. havalimanın ismi anketi sonuçları belli oldu

Di\u011fer: Y\u00fczde 10 \r\n,MAK Dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n 01- 06 Haziran tarihleri aras\u0131nda 30 b\u00fcy\u00fck\u015fehir, 22 il 134 il\u00e7ede 5400 ki\u015fi ile y\u00fcz y\u00fcze yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmadan \u00e7arp\u0131c\u0131 sonu\u00e7lar \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,\u0130stanbul'da yap\u0131lan d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fcklerinden biri olan 3. havaliman\u0131n\u0131n isminin ne olaca\u011f\u0131 ile ilgili yap\u0131lan ankettin sonucu belli oldu.,Bu sonu\u00e7lar i\u00e7inde en dikkat \u00e7ekeni 29 Ekim'de a\u00e7\u0131lacak olan \u0130stanbul'daki 3. havaliman\u0131n\u0131n isminin ne olmas\u0131na gelen cevaplar oldu.\r\n\r\n,\u0130stanbul'da yap\u0131lan d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fcklerinden biri olan 3. havaliman\u0131n ismi size g\u00f6re ne olmal\u0131d\u0131r? sorusuna gelen cevaplar \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n,Abd\u00fclhamid: Y\u00fczde 18 \r\n\r\n,Atat\u00fcrk: Y\u00fczde 13\r\n\r\n,Medeniyet: Y\u00fczde 12\r\n\r\n,Kanuni Sultan S\u00fcleyman: Y\u00fczde 12\r\n\r\n,\u0130stanbul: Y\u00fczde 12\r\n\r\n,Fatih Sultan Mehmet: Y\u00fczde 8\r\n\r\n,Hazarfen \u00c7elebi: Y\u00fczde 8\r\n\r\n,Yavuz Sultan Selim: Y\u00fczde 7\r\n\r\n\r\n