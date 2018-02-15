3. havalimanında 26 Şubat sürprizi

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olması beklenen 3. havalimanında 30 binden fazla işçi aralıksız çalışırken, inşaatın yüzde 80’lik kısmı ise tamamlandı. 29 Ekim’deki açılışa yetiştirilmeye çalışılan dev havalimanına Şubat ayının son haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sürpriz bir uçuş olabilir.
80 milyon metrekarelik alan üzerinde çalışmaları devam eden dünyanın en büyük havalimanlarından 3. Havalimanın ilk etabında sona doğru yaklaşıldı. 30 binden fazla kişinin ve 3 binden fazla aracın 3 vardiya şeklinde gece gündüz demeden arı gibi çalıştığı devasa projede ilk etabının yüzde 80’ni tamamlandı.
YÜZDE 40’INA HAKİM OLACAĞIZ
Yolcu ve iniş-kalkış sayısı, otopark kapasitesi, yaşam alanları, bagaj sistemi, yolcu köprüleri, ekonomik katkısı, istihdam sayısı, kargo kapasitesi ve güvenlik çemberi ile 11 alanda bir ilke imza atarak dünya rekoru kıran havalimanı tamamen bittiğinde ise Türkiye’yi 3 saatlik uçuşta dünya havacılık sektörünün yüzde 40’ına da hakim yapacak.