3 kardeş annelerinin gözlerini oyup, bağırsaklarını deşti!

Bu k\u00f6y kan donduran bir vah\u015fete sahne oldu...,Peru\u2019da annelerinin g\u00f6zlerini oyan ve ba\u011f\u0131rsaklar\u0131n\u0131 de\u015fen 3 karde\u015f, d\u00fcnya kamuoyunu \u015foke etti. Detaylar\u0131 mide kald\u0131racak gibi de\u011fil...\r\n,75 ya\u015f\u0131ndaki Teodora Quispe Ccayllahua, Cumartesi gecesi Peru\u2019nun kuzeyindeki Andabamba isimli da\u011f k\u00f6y\u00fcnde \u00fc\u00e7 \u00e7ocu\u011fu taraf\u0131ndan vah\u015fice \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,Polis, g\u00f6zleri oyulmu\u015f ve ba\u011f\u0131rsaklar\u0131 de\u015filmi\u015f halde bulunan kad\u0131n\u0131n, satanist ayinle \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc duyurdu. ,38 ya\u015f\u0131ndaki Aurelia Quispe, 41 ya\u015f\u0131ndaki Percy Quispe ve 46 ya\u015f\u0131ndaki Marcelina Suane, annelerinin bedeninin par\u00e7alar\u0131n\u0131 g\u00f6le atarak kan\u0131nda y\u0131kanmakla da su\u00e7lan\u0131yor.\r\n,\u00dc\u00e7 karde\u015fin, su\u00e7lu bulunmalar\u0131 halinde m\u00fcebbet hapisle cezaland\u0131r\u0131lmalar\u0131 bekleniyor.\r\n