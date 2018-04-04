3 Nisan Salı reytingleri belli oldu

3 Nisan Sal\u0131 reytingleri belli oldu\r\n,Sal\u0131 ak\u015famlar\u0131n\u0131n \u00e7eki\u015fmeli ge\u00e7en gecesinde galip gelen dizi hangisi oldu? \u0130\u015fte 3 Nisan Sal\u0131 reytingleri\r\n,3 Nisan Sal\u0131 reytingleri a\u00e7\u0131kland\u0131.3 Mart Sal\u0131 Mehmed Bir Cihan Fatihi, Kad\u0131n, E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz reyting s\u0131ralamas\u0131 kim birinci?,Sal\u0131 ak\u015famlar\u0131 Kanal D\u2019de Mehmed Bir Cihan Fatihi, Star TV\u2019de Ufak Tefek Cinayetler, ATV\u2019de E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz ve Fox TV\u2019de Kad\u0131n dizisi yay\u0131nlan\u0131yor,Reyting yar\u0131\u015f\u0131nda Kad\u0131n zirvedeki yerini kimseye b\u0131rakm\u0131yor. Dizide ya\u015fanan heyecanl\u0131 geli\u015fmeler sevenleri taraf\u0131ndan yak\u0131ndan takip ediliyor. Peki sal\u0131 ak\u015fam\u0131n\u0131n galibi kim oldu?,Reyting yar\u0131\u015f\u0131nda Kad\u0131n zirvedeki yerini kimseye b\u0131rakm\u0131yor.,Dizide ya\u015fanan heyecanl\u0131 geli\u015fmeler sevenleri taraf\u0131ndan yak\u0131ndan takip ediliyor.