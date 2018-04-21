3 partiden 24 Haziran seçimlerinde ortak hareket etme kararı

Adalet Partisi, Do\u011fru Yol Partisi ve Anavatan Partisi, 24 Haziran se\u00e7imlerinde birlikte hareket etme karar\u0131 ald\u0131. ,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n...,.,Adalet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Vecdet \u00d6z, Do\u011fru Yol Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 \u00c7etin \u00d6za\u00e7\u0131kg\u00f6z ve Anavatan Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim \u00c7elebi, 24 Haziran se\u00e7imleri i\u00e7in bir araya geldi.,Adalet Partisi'nin \u00d6ve\u00e7ler'deki Genel Merkez binas\u0131nda toplant\u0131 yapan 3 isim, se\u00e7imde birlikte hareket etme karar\u0131 ald\u0131. Partilerin, kime oy vereceklerini yak\u0131n bir zamanda a\u00e7\u0131klayacaklar\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,3 partiden 24 Haziran se\u00e7imlerinde ortak hareket etme karar\u0131