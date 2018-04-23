3 partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu

\u200bAP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet K\u0131van\u00e7 \u00d6zel, \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n...,.,Adalet Partisi (AP) Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet K\u0131van\u00e7 \u00d6zel, Van'da partisinin il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda, AP Van \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Habib Ata\u015f, Ba\u015fkale \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Arslan ve G\u00fcrp\u0131nar \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Oktay Yavuz'un da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, g\u00fcndeme ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\r\n,"D\u00fcn haks\u0131zl\u0131\u011fa kar\u015f\u0131, adalete kar\u015f\u0131 yol y\u00fcr\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyen insanlar, bir 'h\u00fclle' ge\u00e7i\u015fi yapm\u0131\u015flard\u0131r. Bir partiyi se\u00e7ime sokmak i\u00e7in tavizler vermi\u015flerdir. 5 milletvekili olan \u0130Y\u0130 Parti'ye, CHP taraf\u0131ndan 15 milletvekili transfer edilerek se\u00e7ime girmelerinin \u00f6n\u00fc a\u00e7\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Vatana, millete hay\u0131rl\u0131 olsun. AK Parti i\u00e7in, 'Her iki taraf\u0131 da turad\u0131r' diyorsunuz, ele\u015ftiriyorsunuz. Sonra da \u00e7\u0131k\u0131yorsunuz, bir partiyi kay\u0131r\u0131yorsunuz. Bir partiyi kay\u0131rmak bir haks\u0131zl\u0131kt\u0131r, bir e\u015fitsizliktir. O zaman madem siz \u0130Y\u0130 Parti'yi kay\u0131rd\u0131n\u0131z. Ayn\u0131 durumda olan 4 parti daha var. \u00d6ncelikle DSP'yi kurtarman\u0131z laz\u0131m. Siz sol g\u00f6r\u00fc\u015fl\u00fc bir partisiniz. DSP de ayn\u0131 \u015fekilde \u0130Y\u0130 Parti gibi se\u00e7imlere giremiyor. DSP'yi se\u00e7imlere giremez halde b\u0131rak\u0131yorsunuz. Bu adil bir durum de\u011fil ve yapm\u0131\u015f olduklar\u0131 ciddi bir hatad\u0131r."\r\n\r\n,Anavatan Partisi ve Do\u011fru Yol Partisi ile "g\u00fc\u00e7 birli\u011fi" anla\u015fmas\u0131 imzalad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten \u00d6zel, "Biz 100 bin imzayla 3 parti olarak Adalet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Say\u0131n Prof. Dr Vecdet \u00d6z'\u00fc Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olarak a\u00e7\u0131klayarak, bunun da ilk me\u015falesini imza kampanyas\u0131yla Van'da ba\u015flatarak yolumuza devam edece\u011fiz. Sokakta adalet arayanlar, 4 partiden birini se\u00e7ip di\u011fer 3'\u00fcn\u00fc rafta b\u0131rakmas\u0131 adalete terstir. CHP kendisine gelecek olan oylar\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fc kesmi\u015ftir. Yani paray\u0131 sa\u011f cebinden al\u0131p, sol cebine koymu\u015ftur. Adalet istiyorsan\u0131z 59 il, 464 il\u00e7ede te\u015fkilatlanm\u0131\u015f ve 64 bin \u00fcyesi olan bir partiyi yok sayamazs\u0131n\u0131z" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n