30 bin lira alabilmek için son günler!

30 bin lira alabilmek i\u00e7in son g\u00fcnler!,.,G\u0131da Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 K\u0131rsal Kalk\u0131nma Destekleri kapsam\u0131nda Gen\u00e7 \u00c7ift\u00e7i Projelerinin desteklenmesi hakk\u0131ndaki tebli\u011fin resmi gazetede yay\u0131nlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 2 Nisan\u2019da ba\u015flayan ba\u015fvurular, 30 Nisan 2018 tarihinde bitecek.,18-40 ya\u015f aras\u0131ndaki k\u0131rsal alanda ya\u015fayan gen\u00e7 \u00e7ift\u00e7ilerin mahallinde uygulayaca\u011f\u0131 bitkisel, hayvansal, y\u00f6resel tar\u0131m \u00fcr\u00fcnleri, t\u0131bbi ve aromatik bitki \u00fcretimi, i\u015flenmesi, depolanmas\u0131 ve paketlenmesine y\u00f6nelik projelerden, ba\u015fvurusu kabul edilip onaylanan gen\u00e7 \u00e7ift\u00e7ilere 30 bin TL'ye kadar hibe \u00f6deme yap\u0131lacak. ,Ba\u015fvurular il\u00e7e m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerinde kurulan gen\u00e7 \u00e7ift\u00e7i proje y\u00fcr\u00fctme birimi taraf\u0131ndan kabul edilecek.,Gen\u00e7 \u00c7ift\u00e7i Projesi ile tar\u0131mda s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilirli\u011fin sa\u011flanmas\u0131, gen\u00e7 \u00e7ift\u00e7ilerin giri\u015fimcili\u011finin desteklenmesi, gelir d\u00fczeyinin y\u00fckseltilmesi, alternatif gelir kaynaklar\u0131n\u0131n olu\u015fturulmas\u0131 ve k\u0131rsalda gen\u00e7 n\u00fcfusun istihdam\u0131na katk\u0131 sa\u011flayacak k\u0131rsal alandaki tar\u0131msal \u00fcretime y\u00f6nelik projelerin desteklenmesi ama\u00e7lan\u0131yor.