30 yıldır aralıksız oruç tutuyor!

Kocaeli'nin G\u00f6lc\u00fck il\u00e7esinde market i\u015fleten 51 ya\u015f\u0131ndaki Osman Ay, 30 y\u0131ld\u0131r aral\u0131ks\u0131z oru\u00e7 tutuyor. ,G\u00f6lc\u00fck'te market i\u015fleten Osman Ay, 30 y\u0131ld\u0131r ara vermeden, her g\u00fcn oru\u00e7 tutuyor. ,Gen\u00e7lik y\u0131llar\u0131nda 155 kiloya ula\u015fan, uygulad\u0131\u011f\u0131 diyetle 4,5 ayda 70 kilo veren Ay, 21 ya\u015f\u0131ndan beri aral\u0131ks\u0131z oru\u00e7 tutuyor. ,Orucun kilo vermeye faydas\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Ay, "Lise y\u0131llar\u0131nda 155 kiloydum. Okulla \u00c7anakkale gezisine gitmi\u015ftik. Tart\u0131c\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde herkes tart\u0131l\u0131yordu. S\u0131ra bana gelince, 'Benim tart\u0131m bozulur' diyerek beni tartmad\u0131. ,\u00c7ok \u00fcz\u00fcld\u00fcm. Eve d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcm zaman kilo verme karar\u0131 verdim. Ondan sonra b\u00fcy\u00fck azim, irade ve sab\u0131rla 70 kilo verdim. Kilo verdikten sonra oruca ba\u015flad\u0131m. Yani kesinlikle oru\u00e7 kilo verdirmez. Oru\u00e7 tutarak kilo vermedim. Oru\u00e7 tutmak ger\u00e7ekten bamba\u015fka bir duygu" diye konu\u015ftu. \r\n\r\n,Oru\u00e7 tutacaklara tavsiyelerde bulunan Osman Ay, "\u015eu ana kadar tuttu\u011fum oru\u00e7, 30 y\u0131l oldu. Oru\u00e7 a\u00e7arken, birden y\u00fcklenmeyin. \u00c7orba veya salata gibi hafif \u015feylerle ba\u015flay\u0131n. ,Sahurda da ya\u011fl\u0131 ve baharatl\u0131 \u00fcr\u00fcnlerden ka\u00e7\u0131n\u0131lmas\u0131 gerekiyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00e7ok \u015feker veya \u00e7ok ac\u0131 insanlarda ac\u0131kma ve susuzluk hissettirebilir. Tah\u0131ll\u0131 ve lifli g\u0131dalara a\u011f\u0131rl\u0131k versinler. Bu d\u00f6nemde g\u00fcnler de \u00e7ok uzun oldu\u011fu i\u00e7in zor oluyor" dedi.