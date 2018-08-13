30 yıldır dağda tek başına yaşıyor

Tam 30 y\u0131ld\u0131r ormanda tek ba\u015f\u0131na ya\u015f\u0131yor.,K\u00fc\u00e7\u00fck kul\u00fcbesinin etraf\u0131na sebze ve bakliyat eken ya\u015fl\u0131 adam, teknolojiden uzak bir hayat ya\u015f\u0131yor. Emekli maa\u015f\u0131 ve bakacak kimsesi olmayan Softa, 75 ya\u015f\u0131nda hayatta kalma m\u00fccadelesi veriyor. ,Bir \u00e7ok ki\u015finin \u015fehirlerin ke\u015fmeke\u015finden ka\u00e7\u0131p ormanda ya\u015fama hayalini 75 ya\u015f\u0131ndaki Ahmet Softa ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Ancak onun hikayesi \u00e7ok farkl\u0131...,B\u00fcy\u00fckorhan il\u00e7esinin D\u00fc\u011f\u00fcnc\u00fcler k\u00f6y\u00fcnde 1943 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnyaya gelen Ahmet Softa, askere gidene kadar k\u00f6yde babas\u0131n\u0131n yan\u0131nda \u00e7obanl\u0131k yapt\u0131. Askerdeyken babas\u0131 \u00f6len Softa, askerlik bittikten sonra k\u00f6y\u00fcne d\u00f6nd\u00fc., D\u00fc\u011f\u00fcnc\u00fcler k\u00f6y\u00fcn\u00fcn muhtar\u0131 Abdullah Kaya, "Ahmet amcam\u0131z y\u0131llard\u0131r burada tek ba\u015f\u0131na ya\u015f\u0131yor. Bulundu\u011fumuz k\u00f6y Bursa ile Bal\u0131kesir s\u0131n\u0131r\u0131nda. Hi\u00e7 evlenmedi. Kimsesi olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bu \u015fekilde ya\u015famaya mecbur. , Hi\u00e7 evlenemedi\u011fi ve bakacak kimsesi olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in 30 y\u0131ld\u0131r da\u011fda tek ba\u015f\u0131na hayat\u0131n\u0131 idame ettiren Ahmet Softa, "Kendime e\u015f bulamad\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in hi\u00e7 evlenemedim. Bir defa ni\u015fanland\u0131m, ondan da ayr\u0131ld\u0131m. , \u0130lerleyen y\u0131llarda ni\u015fanlanan Softa, ni\u015fan bozulunca adeta hayata k\u00fcst\u00fc. Di\u011fer 5 karde\u015fi evlenip hayatlar\u0131n\u0131 kurunca tek ba\u015f\u0131na kald\u0131. Softa, 30 y\u0131l \u00f6nce k\u00f6yden uzakla\u015fmaya karar verip, ormanlar\u0131n i\u00e7inde kendine k\u00fc\u00e7\u00fck bir kul\u00fcbe yap\u0131p, burada tek ba\u015f\u0131na ya\u015famaya ba\u015flad\u0131.,Yaz\u0131n ekti\u011fi bakliyat ve sebzeleri kurutan, k\u0131\u015f\u0131nsa yiyen ya\u015fl\u0131 adam, kendi yeme\u011fini de kendi yap\u0131yor. Ya\u015fl\u0131 adam\u0131n tek geliri ise devletin verdi\u011fi fakirlik ayl\u0131\u011f\u0131. Softa, bununla da ekmek ve temel g\u0131da ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 al\u0131yor ve k\u0131\u015fl\u0131k odununu yazdan kendisi haz\u0131rl\u0131yor.\r\n\r\n,Benim burada rahat\u0131m daha iyi dedi. Bulundu\u011fumuz alan Bursa \u015fehir merkezine 115, B\u00fcy\u00fckorhan il\u00e7esine ise 25 kilometre uzakl\u0131kta\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,.,Sadece kul\u00fcbesinden cuma g\u00fcnleri cuma namaz\u0131na gitmek i\u00e7in \u00e7\u0131kan ve en yak\u0131n k\u00f6ye 2 saat y\u00fcr\u00fcyen ya\u015fl\u0131 adam, buradan da bir haftal\u0131k ekme\u011fini al\u0131yor. Hi\u00e7 evlenmedi\u011fi i\u00e7in \u00e7ocu\u011fu da olmayan ya\u015fl\u0131 adam\u0131n bakacak kimsenin de yok.\r\n\r\n,Hi\u00e7 bo\u015f durmuyor. K\u0131\u015fl\u0131k odunlar\u0131n\u0131 yazdan kendi haz\u0131rl\u0131yor. Amcam\u0131za yard\u0131m yap\u0131lsa daha iyi olur. Biz kendisine k\u00f6yde bir ev yapmak istedik, kabul etmedi. ,Her\u015feyi kendi yap\u0131yor. Kul\u00fcbesinden sadece cuma g\u00fcnleri \u00e7\u0131k\u0131yor, sebebi ise...,Da\u011fda ya\u015famak zor, ama yapacak ba\u015fka bir \u015feyim yok. karde\u015flerim var, ama onlar\u0131n bana faydas\u0131 yok. Kul\u00fcbemde 30 y\u0131ld\u0131r tek ba\u015f\u0131na ya\u015f\u0131yorum. Kul\u00fcbemin etraf\u0131n\u0131 i\u015fleyerek buraya sebze ve bakliyat ekiyorum. Sadece cuma g\u00fcnleri an yak\u0131n k\u00f6ye 2 saat y\u00fcr\u00fcyerek gidiyor, namaz\u0131m\u0131 k\u0131l\u0131p bir haftal\u0131k ekme\u011fimi al\u0131yorum\u201d dedi.\r\n\r\n