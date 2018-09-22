30 yıldır dışarı çıkamıyor

30 ya\u015f\u0131ndaki Joshua Barnfather, g\u00fcne\u015fe alerjisi oldu\u011fu i\u00e7in hayat\u0131 boyunca, g\u00fcn \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131na \u00e7\u0131kmad\u0131.\r\n\r\n,\u0130ngiltere'de ya\u015fayan Joshua Barnfather isimli adam do\u011fdu\u011fundan beri g\u00fcne\u015fe \u00e7\u0131kam\u0131yor. ,G\u00fcne\u015f alerjisi yani t\u0131p dilinde 'Kseroderma Pigmentosum' hastal\u0131\u011f\u0131na sahip adam, y\u0131llarca i\u00e7 mekanlarda ya\u015fam\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrmesine ra\u011fmen kanser olmaktan ka\u00e7amad\u0131.\r\n\r\n,\u0130ngiltere'nin Hull \u015fehrinde ya\u015fayan 30 ya\u015f\u0131ndaki Joshua Barnfather isimli gen\u00e7 adam, milyonda bir g\u00f6r\u00fclen bir rahats\u0131zl\u0131\u011fa sahip. \r\n,Joshua'n\u0131n v\u00fccudu g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 da denilen UV \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131na maruz kald\u0131\u011f\u0131nda v\u00fccudunda tamir edilemez bir DNA hasar\u0131 olu\u015fuyor.\r\n\r\n,Y\u0131llarca \u00e7o\u011fu zaman\u0131n\u0131 evinde ge\u00e7irip d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmamas\u0131na ra\u011fmen, birden fazla kez cilt kanserine yakaland\u0131. ,Hayat\u0131 kabusa d\u00f6nen adama, ge\u00e7en \u015eubat ay\u0131nda anjiyosarkom olarak bilinen i\u00e7 kan damar\u0131 astarlar\u0131n\u0131n kanseri te\u015fhisi konuldu.\r\n\r\n,Kanser surat\u0131ndan lenf d\u00fc\u011f\u00fcmlerine, kemiklerine ve akci\u011ferine kadar yay\u0131ld\u0131. ,Durumundan bahseden Joshua "Bana 18 ayl\u0131kken 'Kseroderma Pigmentosum' tan\u0131s\u0131 konuldu. Bu Birle\u015fik Krall\u0131k'ta yakla\u015f\u0131k 100 ki\u015fiyi etkileyen \u00e7ok nadir bir genetik durum." diye konu\u015ftu. "T\u00fcm hayat\u0131m boyunca UV \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131ndan ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m." diyen adam, g\u00fcne\u015ften korunmak i\u00e7in harcad\u0131\u011f\u0131 \u00e7abaya ra\u011fmen bir\u00e7ok kez cilt kanserine yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fcz\u00fcnt\u00fcyle anlatt\u0131.\r\n,T\u00fcm ya\u015fam\u0131n\u0131 i\u00e7 mekanlarda ge\u00e7iren adam\u0131n tedavisi \u0130ngiltere'nin Ulusal Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc kurulu\u015funda (NHS) mevcut de\u011fil. ,Doktorlar kanserin fazla ilerledi\u011fini ve bu tedavinin onun i\u00e7in tek umut oldu\u011funu s\u00f6yledi. ,Joshua, \u015fimdi ya\u015famak ve iyile\u015febilmek i\u00e7in internet \u00fczerinden 100.000 Sterlin (yakla\u015f\u0131k 830 bin TL) de\u011ferinde ba\u011f\u0131\u015f toplamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,Joshua hastaneden taburcu edildi. Y\u00fcz\u00fcn\u00fcn yan taraf\u0131ndaki g\u00f6r\u00fcn\u00fcr bir yumru ile foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015fan adam "Art\u0131k hastanede de\u011filim, \u015fimdi tedavime haz\u0131rlanmaya ba\u015flayabilirim." diye konu\u015ftu.\r\n,Yak\u0131n zamanda g\u00fcncellenen ba\u011f\u0131\u015f toplama sayfas\u0131na g\u00f6re, \u015fu ana kadar 32.000 Sterlinden (yakla\u015f\u0131k 266 bin TL) fazla ba\u011f\u0131\u015f topland\u0131.