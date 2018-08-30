300 bin emekliye yarı fiyatına konut müjdesi

300 bin emekliye yar\u0131 fiyat\u0131na konut m\u00fcjdesi!,Dev proje a\u00e7\u0131kland\u0131!, Emeklilerin konut sorununa \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00fcretmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fcten T\u00dcED, emeklilere y\u00f6nelik bir ara\u015ft\u0131rmay\u0131 dikkate alarak bir s\u00fcre \u00f6nce harekete ge\u00e7ti. , Bu kapsamda TOK\u0130\u2019nin yapt\u0131\u011f\u0131 projeyle 33 ilde 7 bin 779 emekli ev sahibi oldu. \u015eimdi de Ankara\u2019da \u0130ncek ve \u0130stanbul\u2019da Silivri projelerini ba\u015flatan dernek yetkilileri, \u201cSilivri projemizde konutlar, 150 bin TL\u2019den ba\u015flayan fiyatlarla emeklilerimize sunuluyor. ,Burada 100 konut yap\u0131lmas\u0131 planland\u0131. Yine \u0130ncek\u2019te de 139 konut yap\u0131m\u0131 hedeflendi. , Emeklilerin ya\u015fam standartlar\u0131 dikkate al\u0131narak tasarlanan projelerde \u00e7ok \u00e7e\u015fitli sosyal donat\u0131larla birlikte, torunlar\u0131yla birlikte vakit ge\u00e7irebilecekleri alanlara geni\u015f yer verildi\u201d bilgisini verdi.,Dernek yetkilileri, \u201cEmeklilerimiz ve birinci derece yak\u0131nlar\u0131 neredeyse yar\u0131 fiyat\u0131na, se\u00e7kin konumlarda ve 20 y\u0131la varan vadelerde konut sahibi olabilecekler.,\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum\u2019un a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 gayrimenkul sekt\u00f6r\u00fcn\u00fc hareketlendirecek \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan bir konut projesinin de emekliler taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Projelerin tamam\u0131 banka g\u00fcvencesinde ve en ge\u00e7 18 ayda anahtar teslimi garantisiyle hayata ge\u00e7irilecek\u201d dedi.,Dernek yetkilileri emeklilerin y\u00fczde 27.1\u2019ine denk gelen 3.3 milyon emeklinin kirada oturdu\u011funa dikkat \u00e7ekti. (Milliyet),.