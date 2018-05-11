300 bin öğrenciye kredi borcu müjdesi

Karar kapsam\u0131nda \u00f6\u011frencilerin 3.9 milyar liral\u0131k kredi borcu yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lacak. ,Sabah gazetesinde yer alan habere g\u00f6re; Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Sinan Aksu, "\u00dcniversite e\u011fitimi s\u00fcresince \u00f6\u011frenim kredisi alm\u0131\u015f ancak mezuniyetinden 2 y\u0131l sonra \u00f6demesini ger\u00e7ekle\u015ftirmeyen \u00f6\u011frencilere gecikme zamm\u0131 uygulan\u0131yordu. Eyl\u00fcl ay\u0131ndan itibaren art\u0131k \u00f6\u011frencilerden gecikme zamm\u0131 al\u0131nmayacak. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131'na ba\u015fvuru yapacak \u00f6\u011frenciler i\u00e7in yeni \u00f6deme takvimi haz\u0131rlanacak" diye konu\u015ftu. \u00d6\u011frenciyi ma\u011fdur etmemek i\u00e7in her \u015feyin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Sinan Aksu, "Son d\u00fczenlemeyle beraber \u00f6\u011frencinin \u00f6deyemedi\u011fi taksitlerden sonra olu\u015fan faiz ortadan kald\u0131r\u0131ld\u0131. \u0130lk ana borcu gibi i\u015flem g\u00f6recek" dedi.,\u00d6\u011frenim kredisi borcunu gecikme faizi silinmi\u015f olarak \u00f6deyecek \u00f6\u011frencilerin yeni d\u00f6nemde Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131'na ba\u015fvuru yapmalar\u0131 gerekiyor. ,H\u00fck\u00fcmet, yeniden yap\u0131land\u0131rmayla birlikte \u00f6\u011frenim kredisi borcu olan 300 bin \u00f6\u011frencinin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrecek bir karar ald\u0131. ,Bakanl\u0131\u011fa m\u00fcracaatla birlikte \u00f6\u011frencilere yeni \u00f6deme takvimleri faizler silinmi\u015f halde sunulacak. ,Kredi bor\u00e7lar\u0131n\u0131n yap\u0131land\u0131rmas\u0131ndan yakla\u015f\u0131k 1 milyon 37 bin \u00f6\u011frenci yararlanacak. \u00d6\u011frencilerin 3.9 milyar liral\u0131k kredi borcunu yap\u0131land\u0131rmas\u0131 sa\u011flanacak.,\u00d6\u011frencilerden eyl\u00fcl ay\u0131ndan itibaren \u00f6\u011frenim kredisine ba\u011fl\u0131 herhangi bir gecikme faizi al\u0131nmayacak.