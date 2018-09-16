33 İYİ Partili istifa etti

\u0130Y\u0130 Parti Gen\u00e7 \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Kadri Artar ile birlikte 33 y\u00f6netim kurulu \u00fcyesi istifa etti.\r\n,\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Koray Ayd\u0131n'\u0131n il ba\u015fkanlar\u0131 ve y\u00f6netim kurulu \u00fcyelerinin istifas\u0131n\u0131 isteyen genelgeyi yay\u0131nlamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u0130Y\u0130 Parti Gen\u00e7 \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Kadri Artar ve 33 y\u00f6netim kurulu \u00fcyesi toplu \u015fekilde istifa etti.,33 ki\u015fi istifa etti.,\u0130yi Parti'de istifa depremi..., \u0130stifa ile ilgili a\u00e7\u0131klama yapan \u0130Y\u0130 Parti Gen\u00e7 \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Artar, \u201cBilindi\u011fi \u00fczere \u0130Y\u0130 Parti te\u015fkilatlar\u0131nda \u00fclke genelinde baz\u0131 istifa ve de\u011fi\u015fimler ya\u015fanmaktad\u0131r. ,Genel Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n 30 A\u011fustos 2018 tarih ve 1333 say\u0131l\u0131 \u2018Te\u015fkilatlarda Revizyon \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131\u2019 karar\u0131 ile \u00fclke \u00e7ap\u0131nda ayr\u0131m yapmaks\u0131z\u0131n t\u00fcm il ba\u015fkanlar\u0131 ve il y\u00f6neticilerinin istifa etmeleri tavsiye edilmi\u015ftir. ,Bizler de Gen\u00e7 il\u00e7e te\u015fkilat\u0131 olarak bu tavsiyeyi kabul ederek toplu bir \u015fekilde istifa etmi\u015f bulunmaktay\u0131z\r\n,\u0130stifa dilek\u00e7elerimizi g\u00f6nderdik\u201d dedi. \r\n