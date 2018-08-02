34 bin Suriyeli için flaş karar

34 bin Suriyeli i\u00e7in fla\u015f karar a\u00e7\u0131kland\u0131....,Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n, 24 Haziran se\u00e7imleri \u00f6ncesinde "Tamam\u0131n\u0131n evlerine d\u00f6nmelerini sa\u011flamay\u0131 hedefliyoruz" dedi\u011fi Suriyeliler i\u00e7in ilk ad\u0131m at\u0131l\u0131yor. ,.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n, 24 Haziran se\u00e7imleri \u00f6ncesi Gaziantep mitingindeki "Se\u00e7imin ard\u0131ndan t\u00fcm Suriye topraklar\u0131n\u0131 g\u00fcvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamam\u0131n\u0131n evlerine d\u00f6nmelerini sa\u011flamay\u0131 hedefliyoruz" s\u00f6zlerinin ard\u0131ndan ilk ad\u0131m at\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n, 24 Haziran se\u00e7imleri \u00f6ncesinde d\u00fczenlenen Gaziantep mitingindeki, "Se\u00e7imin ard\u0131ndan t\u00fcm Suriye topraklar\u0131n\u0131 g\u00fcvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamam\u0131n\u0131n evlerine d\u00f6nmelerini sa\u011flamay\u0131 hedefliyoruz" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ilk ad\u0131m at\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Kapat\u0131lacak kamplardaki 34 bin 180 Suriyeli s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131n\u0131n ise Hatay, Kilis ile \u015eanl\u0131urfa'n\u0131n Ak\u00e7akale, Suru\u00e7 ve Ceylanp\u0131nar il\u00e7elerindeki s\u0131n\u0131ra daha yak\u0131n olan kamplara yerle\u015ftirilece\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Her\u015fey bir ay i\u00e7ersinde olacak!,Ta\u015f\u0131ma i\u015fleminin 1 ay i\u00e7erisinde yap\u0131lmas\u0131 planlan\u0131rken, 5 bin Suriyelinin bulundu\u011fu Nizip konteyner kentinin bir s\u00fcre daha faaliyet g\u00f6sterece\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,D\u00fcn, G\u00f6\u00e7 \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan \u00e7ad\u0131r kentlere g\u00f6nderilen talimatta 23 bin 95 Suriyeli s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131n\u0131n bar\u0131nd\u0131\u011f\u0131 Gaziantep'in Nizip, \u0130slahiye ve Karkam\u0131\u015f kamplar\u0131 ile 8 bin 627 s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131n\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Ad\u0131yaman ve 2 bin 458 s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131n\u0131n bulundu\u011fu Mardin Midyat'taki kamplar\u0131n kapat\u0131laca\u011f\u0131 belirtildi. ,Gaziantep, Ad\u0131yaman ve Mardin'de Suriyelilerin bar\u0131nd\u0131\u011f\u0131 5 ge\u00e7ici bar\u0131nma merkezi kapat\u0131l\u0131p, buradaki 34 bin 180 s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 s\u0131n\u0131r b\u00f6lgelerindeki kamplara yerle\u015ftirilecek.