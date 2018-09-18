35 yaşındaki Engin Baytar'ın yeni takımı şaşırttı

Bir d\u00f6nem Galatasaray ve Trabzonspor formalar\u0131n\u0131 giyen Engin Baytar'\u0131n yeni adresi belli oldu.,Baytar daha sonra hakem C\u00fcneyt \u00c7ak\u0131r g\u00f6sterdi\u011fi orant\u0131s\u0131z tepkinin ard\u0131ndan b\u00fcy\u00fck ceza alm\u0131\u015f ve kariyerinde h\u0131zl\u0131 bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131...,\u00d6te yandan eski Fenerbah\u00e7eli futbolcu Cristian Baroni'nin Merit Alsancak Ye\u015filovaspor anlat\u0131\u011f\u0131 iddia edilmi\u015fti.,Engin Baytar, Trabzonspor'da g\u00f6sterdi\u011fi ba\u015far\u0131l\u0131 futbolunun ard\u0131ndan Galatasaray'a transfer olmu\u015f ve \u015fampiyonluk ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131...,Engin Baytar, ge\u00e7ti\u011fimiz sezon amat\u00f6r lig ekiplerinden Karadeniz Ere\u011fli'de forma giyiyordu.,35 ya\u015f\u0131ndaki Engin Baytar, KKTC Ligi ekiplerinden Merit Alsancak Ye\u015filovaspor ile s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131.