360 derece manevra yapabilen tekerlek

William Liddiard taraf\u0131ndan \u00fcretilen bu ilgin\u00e7 tekerlek, kulland\u0131\u011f\u0131 malzemelerle arac\u0131n\u0131n oldu\u011fu yerde 360 derece d\u00f6nmesini sa\u011flad\u0131.\r\n,William Liddiard, yan taraf\u0131na do\u011fru gidebilen Toyota Echo i\u00e7in Youtube\u2019da bir video yay\u0131nlad\u0131. Liddiard, araban\u0131n herhangi bir y\u00f6nde hareket etmesine izin veren tekerleklerini kendi tasarlad\u0131 ve geli\u015ftirdi.\r\n\r\n,Otomobil yanyana gidebildi\u011fi gibi rahatl\u0131kla bir daire \u00e7izebiliyor ve her y\u00f6ne manevra yapabiliyor. Liddiard Wheels\u2019in Aptly adl\u0131 \u00e7ok y\u00f6nl\u00fc tekerlekleri herhangi bir araca monte edilip kullan\u0131labilmek \u00fczere tasarlad\u0131.\r\n\r\n,Tekerlekler, herhangi bir hava ve yol ko\u015fullar\u0131nda rahatl\u0131kla kullan\u0131labildi\u011fi gibi yol tutu\u015f ve manevra kabiliyeti ile g\u00fcven veriyor. \u015eu anda tekerlekler sadece bir konsept olarak \u00fcterildi, hen\u00fcz sat\u0131\u015f ve toplu \u00fcretimi ger\u00e7ekle\u015fmedi.\r\n\r\n,Bulu\u015fun mucidi Liddiard tekerleklerin \u00fcretimi ve lisanslamas\u0131 i\u00e7in tekerlek \u00fcretim firmalar\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeler ger\u00e7ekle\u015ftiriyor.\r\n\r\n