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380 terörist kıstırıldı!
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Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda Özel Kuvvetler sabah saatlerinde iki bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
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