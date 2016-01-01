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15 TEMMUZ
Ramazan
4 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
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15 Mayıs Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan İran vatandaşı Zahra Najafi, Shorova adını verdiği 4 aylık erkek bebeğinin nefes almadığını fark edince, diğer İran vatandaşı arkadaşlarından yardım istedi.
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