4 dil biliyor, 50 bin dolar maaş alıyordu... Şimdi bankta yatıyor
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Ankara Valiliğinin sokaklarda yaşayanların soğuk kış aylarını geçirmeleri için açmış olduğu `Kimsesizler Oteli`nin kapanmasının ardından çalışmak için Manavgat’a gelen 59 yaşındaki Serdal Erdek, 12 gündür Manavgat otogarında kalırken, geceleri de bankta yatıyor. 59 yıllık yaşantısına 4 dil 49 ülke sığdıran, 50 bin dolar maaş ile Honkkong’ta otel müdürlüğü yaptıktan sonra alkol ve kumarın esiri olan adam çalışmak istiyor. İleri derece Almanca başta olmak üzere İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen 59 yaşındaki Serdal Erdek bugüne kadar 49 farklı ülke gördü. Almanya’da öğrendiği Uzak Doğu felsefesiyle ilgili birçok ülkede dersler veren, otel yöneticiliği yapan Erdek, yaşadığı alkol ve kumar sorununun ardından ailesini ve elinde avucunda ne varsa her şeyini kaybetti.