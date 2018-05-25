4 erkek bu halde bulundu!

Osmaniye\u2019nin Kadirli il\u00e7esinde oturan 4 ki\u015fi, And\u0131r\u0131n\u2019\u0131n Kumarl\u0131 Mahallesi\u2019nde iki il\u00e7eyi birbirinden ay\u0131ran Ke\u015fi\u015f \u00c7ay\u0131\u2019na bal\u0131k avlamaya gitti.\r\n\r\n,Bir s\u00fcre sonra ba\u015flayan sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle suyun debisinin aniden y\u00fckselmesi sonucu 4 arkada\u015f mahsur kald\u0131 ve bir a\u011fac\u0131n dal\u0131na tutunarak kurtar\u0131lmay\u0131 bekledi. \r\n,4 erkek bu halde yakaland\u0131.,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine giden jandarma ekipleri, vatanda\u015flar\u0131n yerini tespit ederek kurtarma ekipleri istedi. ,Mahsur kalan Serdar Menek\u015fe, Mustafa Kemal Y\u0131lmazer, Zafer Menek\u015fe ve \u00d6mer Nas, AFAD ve itfaiye ekiplerinin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131yla 5 saat sonra kurtar\u0131ld\u0131. ,Haz\u0131r bekleyen ambulanslarda sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irilen 4 ki\u015fi, ekiplere te\u015fekk\u00fcr ederek evlerine gitti.,B\u00f6lgeye Kahramanmara\u015f ve Osmaniye\u2019den AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.\r\n,.,b\u00fcy\u00fck \u015fok ya\u015fad\u0131lar...