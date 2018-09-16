4 gün sonra fark edildi!

\r\nD\u00fczce \u015eerefiye Mahallesi Necati Bey Sokak'ta bir binan\u0131n zemin kat\u0131nda tek ba\u015f\u0131na ya\u015fayan Ferhat \u00c7engel'in dairesinden gelen kokuyu fark eden kom\u015fular\u0131 \u015f\u00fcphelenerek polise haber verdi. , Olay yerine gelen D\u00fczce Belediyesi \u0130tfaiye M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn kap\u0131y\u0131 a\u00e7mas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan i\u00e7eri giren polis, ya\u015fl\u0131 adam\u0131n cesedi ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.,Yakla\u015f\u0131k 4 g\u00fcn \u00f6nce \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc tahmin edilen ya\u015fl\u0131 adam\u0131n cesedi otopsi i\u00e7in Adli T\u0131p Kurumu'na kald\u0131r\u0131ld\u0131. Ya\u015fl\u0131 adam\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 bir rahats\u0131zl\u0131k nedeniyle \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc ihtimali \u00fczerinde duruldu.,Kom\u015fular\u0131, "A\u011f\u0131r bir koku hissettik. Sonra binan\u0131n i\u00e7ine bakt\u0131k ve kokunun nereden geldi\u011fini anlamaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. Kokunun kom\u015fumuzun dairesinden geldi\u011fini fark ettik. \u0130\u00e7eri girdi\u011fimizde yata\u011f\u0131nda cesediyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131k." dedi.\r\n