4 Sterline aldığı kutudan çıkanlara inanamadı

ingiltere, negatif foto\u011fraf, ,Antika kutulara \u00f6zel ilgisi bulunan adam, ikinci el e\u015fyalar\u0131n oldu\u011fu bir antika pazar\u0131ndan 4 sterlin (Yakla\u015f\u0131k 32 TL) kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda eski bir kutu sat\u0131n ald\u0131.\r\n,Emekli grafik tasar\u0131mc\u0131s\u0131, sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 kutunun i\u00e7ini a\u00e7\u0131nca g\u00f6zlerine inanamad\u0131. ,Pack, eski kutuda 100 y\u0131ll\u0131k negatif foto\u011fraflar buldu. ,Greg Pack'in o\u011flu Scott Pack, ilgin\u00e7 hikayeyi Twitter hesab\u0131ndan \u015fu s\u00f6zlerle payla\u015ft\u0131:, "Babam son d\u00f6nemde bir ayakkab\u0131 kutusu sat\u0131\u015f\u0131na kat\u0131ld\u0131. Kendisi kutu hayran\u0131d\u0131r. ,Elbette kutular da a\u00e7\u0131lmak i\u00e7indir. ,O da hepimizin yapaca\u011f\u0131n\u0131 yap\u0131p kutuyu a\u00e7\u0131p i\u00e7ine bakt\u0131.", "Eve d\u00f6nd\u00fckten sonra her filmi \u0131\u015f\u0131\u011fa tuttu ve telefon ile filmlerin foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7ekti. ,Daha sonra photoshop ile negatifleri pozitife \u00e7evirdi ve \u015fu karelerle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131."\r\n\r\n,\u0130ngiltere'nin Essex kentinde ya\u015fayan 70 ya\u015f\u0131ndaki Greg Pack, antika bir kutu sat\u0131n almak istedi.\r\n