4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

\u0130fadesi kan dondurdu...,O\u011flunu, Tufanpa\u015fa Mahallesi, \u015e\u0131h Efendi Bulvar\u0131ndaki 5 katl\u0131 in\u015faat halindeki bir binan\u0131n giri\u015f kat\u0131nda \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6ylemesi \u00fczerine polisler sa\u011fl\u0131k ekipleriyle birlikte olay yerine gitti. Ekipler, burada 4 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011fu buldu. \u00c7ocuk hemen Kozan Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131 ancak kurtar\u0131lamad\u0131. \u00c7ocu\u011fun cenazesi otopsi i\u00e7in adli t\u0131p kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Yap\u0131lan ilk otopsisinde \u00e7ocu\u011fun bo\u011fularak \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc belirlendi. ,Daha sonra da mezara geldim burada kendimi de \u00f6ld\u00fcrecektim. Kendimi de bo\u011fup \u00f6ld\u00fcrmek istedim ama yapamad\u0131m kendimi \u00f6ld\u00fcremedim. Bu nedenle kendime zarar vermeye ba\u015flad\u0131m. Daha sonra da polis geldi" dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,\u0130HA,Emniyete getirilen \u015f\u00fcpheli anne ise sorguland\u0131. Zanl\u0131 sorgusunda \u00f6nce "O\u011fluma herkes babas\u0131 belli de\u011fil diyordu ben de art\u0131k bu k\u00fcf\u00fcrlere dayanamad\u0131m. Onu ve kendimi \u00f6ld\u00fcrmek istedim. \u0130kimizi de \u00f6ld\u00fcr\u00fcp bu hayattan kurtulacakt\u0131m. Art\u0131k hayattan b\u0131km\u0131\u015ft\u0131m" dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\n,Cani anne 4 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flunu bir in\u015faatta bo\u011farak \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc!,Kasten adam \u00f6ld\u00fcrmekten adliyeye sevk edilen Fatma \u00d6. d\u00fcn tutuklanm\u0131\u015ft\u0131. 4 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuk ise otopsinin ard\u0131ndan adli t\u0131p morgundan yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan al\u0131narak Kozan Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verilmi\u015fti.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, 21 A\u011fustos Kurban Bayram\u0131'n\u0131n ilk g\u00fcn\u00fc ak\u015fam saat 20.00 s\u0131ralar\u0131nda meydana gelen olayda, vatanda\u015flar\u0131n Aslanpa\u015fa Mahallesi, Fehmi \u00d6zel T\u00fcrkay Caddesi'ndeki mezarl\u0131k yak\u0131n\u0131nda sinir krizi ge\u00e7iren ve kendine zarar veren bir kad\u0131n oldu\u011funu bildirmesi \u00fczerine polis ekipleri olay yerine geldi. ,Yap\u0131lan incelemede, sinir krizi ge\u00e7iren kad\u0131n\u0131n T\u00fcrkeli Mahallesi'nde oturan 34 ya\u015f\u0131ndaki Fatma \u00d6. oldu\u011fu belirlendi. Sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlilerinin m\u00fcdahale etti\u011fi kad\u0131n polise verdi\u011fi ilk ifadesinde 4 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu Y.\u00c7.\u00d6.'y\u00fc "babas\u0131 belli de\u011fil" denilerek k\u00fcf\u00fcr edildi\u011fi i\u00e7in art\u0131k dayanamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u00f6ld\u00fcrmek zorunda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,.,Ancak daha sonra al\u0131nan ifadesinde \u00e7ocu\u011funu neden \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc hat\u0131rlamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak evden hem kendini hem de \u00e7ocu\u011funu \u00f6ld\u00fcrmek i\u00e7in \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Fatma \u00d6.'n\u00fcn, "Bir in\u015faata geldik, buran\u0131n giri\u015f kat\u0131nda o\u011flumun ti\u015f\u00f6rt\u00fcn\u00fc \u00e7\u0131kart\u0131p onu bo\u011farak \u00f6ld\u00fcrmek istedim. O\u011flum \u00f6nce ne oldu\u011funu anlamad\u0131 sonra \u00f6lece\u011fini anlay\u0131nca ba\u011f\u0131rmak istedi ama ben elimle a\u011fz\u0131n\u0131 kapat\u0131p onu ti\u015f\u00f6rt\u00fcyle bo\u011fdum.