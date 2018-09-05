40 bin yıllık tay fosili, dünyayı değiştirebilir!

Rusya'n\u0131n Yakutsk \u015fehrinde bulunan 40 bin y\u0131ll\u0131k tay fosili, yeniden hayata d\u00f6nd\u00fcr\u00fclmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131lacak.\r\n,Rusya'n\u0131n Yakutsk \u015fehrinde bulunan 40 bin y\u0131ll\u0131k tay fosili, yeniden hayata d\u00f6nd\u00fcr\u00fclmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131lacak.\r\n\r\n,Bir grup Rus ve G\u00fcney Koreli bilim insan\u0131, 40 bin y\u0131ll\u0131k oldu\u011fu tahmin edilen erkek bir tay \u00fczerinde canl\u0131 h\u00fccreler ve DNA kal\u0131nt\u0131s\u0131 ar\u0131yor.\r\n\r\n,Tay\u0131n yakla\u015f\u0131k 20 g\u00fcnl\u00fck iken \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc tahmin ediliyor.\r\n\r\n,Tay\u0131n \u00fczerindeki on binlerce y\u0131ll\u0131k toprak \u00f6rt\u00fcs\u00fc temizlendi.\r\n\r\n,Omurgas\u0131 boyunca koyu bir \u015feride sahip olan tay\u0131n, yele ve kuyru\u011fu siyah.\r\n\r\n,Ara\u015ft\u0131rma ekibinden Dr. Semyon Grigoriev, "Neyse ki, hayvan\u0131n kas dokular\u0131 hasar g\u00f6rmemi\u015f ve iyi korunmu\u015ftu, bu sebeple biyoteknolojik ara\u015ft\u0131rm i\u00e7in bu e\u015fsiz buluntudan \u00f6rnekler almay\u0131 ba\u015farabildik" dedi.\r\n\r\n,Bilim insanlar\u0131, operasyonla soylar\u0131 t\u00fckenmi\u015f t\u00fcrleri klonlayarak hayata d\u00f6nd\u00fcrmeyi ama\u00e7l\u0131yor.\r\n\r\n,Ara\u015ft\u0131rmaya kat\u0131lmak i\u00e7in Seul'den Yakukts'a gelen klonlama uzman\u0131 Prof. Hwang Woo Suk, canl\u0131 bir h\u00fccre bulmay\u0131 ba\u015farmalar\u0131 halinde klonlayabilmek i\u00e7in ellerinden geleni yapacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Hwang'\u0131n verdi\u011fi bilgiye g\u00f6re, ke\u015ffedilen tay, g\u00fcn\u00fcm\u00fczde ya\u015fayan atlarla k\u0131yasland\u0131\u011f\u0131nda mamut ve fil gibi hayvanlar\u0131n DNA's\u0131na \u00e7ok daha fazla benzerlik g\u00f6steriyor.\r\n\r\n,Prof. Hwang, "Klonlamada ise soyu t\u00fckenmi\u015f Lenskaya cinsine benzer bir at t\u00fcr\u00fc do\u011fum i\u00e7in kullan\u0131labilinir" ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,.