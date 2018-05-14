40 liraya çeyrek altın satıyorlar!

40 liraya \u00e7eyrek alt\u0131n sat\u0131yorlar..Duyan inanam\u0131yor,Sosyal medyay\u0131 kullanan alt\u0131n f\u0131rsat\u00e7\u0131lar\u0131, buralarda a\u00e7t\u0131klar\u0131 hesaplarla sahte \u00e7eyrek, yar\u0131m ve Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 sat\u0131yor. ,\u00dcstelik bu alt\u0131nlara, sadece Darphane taraf\u0131ndan bas\u0131labilecek m\u00fchr\u00fcn de kopyas\u0131n\u0131 ekliyorlar. Al\u0131c\u0131s\u0131 olduk\u00e7a \u00e7ok olan alt\u0131nlar, 40, 50 ve 60 liradan sat\u0131l\u0131yor.,Ger\u00e7ekte, gram alt\u0131n\u0131n fiyat\u0131 182 TL, \u00e7eyrek alt\u0131n 300 TL, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 da 1218 TL civar\u0131nda seyrediyor.\r\n\r\n,Darphane yetkilileri, \u00e7eyrek, yar\u0131m ve Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 \u00fczerinde bulunan m\u00fchr\u00fcn sadece Darphane taraf\u0131ndan bas\u0131labildi\u011fine dikkat \u00e7ekiyor. Bu nedenle bu alt\u0131nlar\u0131n \u00fcretimi sadece Darphane taraf\u0131ndan yap\u0131labiliyor ve piyasaya sunuluyor.\r\n\r\n,Cumhuriyet alt\u0131n\u0131, devlet g\u00fcvencesi alt\u0131nda sadece Darphane ve Damga Matbaas\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan bas\u0131labilen de\u011fi\u015fik boyut ve a\u011f\u0131rl\u0131klar\u0131 olan 22 ayar alt\u0131n bir para. Mesk\u00fbk (sikke) ve ziynet olmak \u00fczere iki t\u00fcr\u00fc var. Mesk\u00fbk alt\u0131na halk aras\u0131nda Ata Alt\u0131n\u0131 da deniyor. Son y\u0131llarda yap\u0131lan b\u00fcy\u00fck yat\u0131r\u0131mlarla T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Darphanesi d\u00fcnyan\u0131n en geli\u015fmi\u015f darphaneleri aras\u0131na girdi.\r\n\r\n,Ancak bu sosyal medya hesaplar\u0131n\u0131 kullanan alt\u0131n f\u0131rsat\u00e7\u0131lar\u0131, \u2018birebir ayn\u0131\u2019, \u2018ay\u0131rt edilmez\u2019 ifadeleriyle sat\u0131\u015f yap\u0131yor. Yine bu hesaplardan alt\u0131n alan kullan\u0131c\u0131lar\u0131n g\u00f6nderdi\u011fi mesajlarda \u2018ger\u00e7e\u011finden farks\u0131z\u2019 oldu\u011fu s\u00f6yleniyor.\r\n\r\n,Ayn\u0131 zamanda arama motorlar\u0131nda da son zamanlarda \u2018nas\u0131l sahte \u00e7eyrek alt\u0131n bulurum\u2019 aramalar\u0131n\u0131n giderek artt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,Kuyumcular da b\u00f6yle bir \u00fcretim i\u00e7in sadece Darphane\u2019nin yetkili bulundu\u011funu belirterek, sahtekarlar\u0131n bu t\u00fcr sat\u0131\u015f\u0131 a\u00e7\u0131ktan yapamayaca\u011f\u0131n\u0131 belirtiyor. Bu nedenle sosyal medyadan sahte alt\u0131n sat\u0131\u015flar\u0131 yapanlar s\u0131k s\u0131k isim de\u011fi\u015fikli\u011fi yap\u0131yor ya da g\u00f6nderilerini siliyor. Sosyal medya hesaplar\u0131 de\u011fi\u015fse de sahte m\u00fch\u00fcrl\u00fc alt\u0131n satanlar\u0131n takip\u00e7isi d\u00fc\u015fm\u00fcyor.\r\n,Sahte alt\u0131nlar \u00f6zellikle d\u00fc\u011f\u00fcnlerde tak\u0131 olarak takmak i\u00e7in aran\u0131yor.\r\n\r\nSosyal medyadan \u00e7eyrek alt\u0131n satan bir hesap y\u00f6neticisi, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u2018Biz kolye ucu, bileklik ucu gibi nedenlerle \u00fcretiyoruz. Ama insanlar bizi yanl\u0131\u015f anl\u0131yor\u201d ifadelerini kulland\u0131. Ancak ba\u015fta d\u00fc\u011f\u00fcnler olmak \u00fczere sahte alt\u0131n\u0131n \u2018hediyelik\u2019 olarak kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 biliniyor.,Sahte \u00e7eyrek alt\u0131nlar ise birebir ayn\u0131 m\u00fch\u00fcrl\u00fc haliyle 14 ya da 22 ayar alt\u0131n kaplama diye sat\u0131l\u0131yor. Hi\u00e7bir de\u011feri olmayan bu metaller, d\u00fc\u011f\u00fcn tak\u0131s\u0131 olarak sat\u0131n al\u0131n\u0131yor.\r\n\r\n,Daha \u00f6nce \u00e7eyrek alt\u0131n\u0131n gramaj\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclerek \u2018\u00e7eyre\u011fin yar\u0131s\u0131\u2019 \u00fcretimleri yap\u0131l\u0131yordu. Ancak \u00e7eyre\u011fin yar\u0131s\u0131nda sadece gramaj fark\u0131 var, alt\u0131n ger\u00e7ek. Fiyatlar\u0131n y\u00fckseldi\u011fi son d\u00f6nemlerde al\u0131\u015f\u0131 da, sat\u0131\u015f\u0131 da yap\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,F\u0131rsat\u00e7\u0131 sosyal medya hesaplar\u0131nda sahte m\u00fch\u00fcrl\u00fc \u00e7eyrek alt\u0131n 40 - 50 liradan, yar\u0131m alt\u0131n 50 - 60 liradan sat\u0131l\u0131rken, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 ise 60 - 70 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Alt\u0131n\u0131n fiyat\u0131n\u0131n y\u00fckselmesinin ard\u0131ndan '\u00e7eyrek alt\u0131n 40 lira'y\u0131 duyan vatanda\u015f sosyal medyaya y\u00f6neldi.,\u0130\u015fte o sahte alt\u0131n (Milliyet)