40 yıl önce kaybolan Kıbrıslı Türk'ün cesedi, midesindeki tohumdan incir ağacı çıkınca bulundu

Uzmanlar Ahmet Herg\u00fcner'in \u00f6l\u00fcm\u00fcnden k\u0131sa bir s\u00fcre \u00f6nce incir yemi\u015f olabilece\u011fi sonucuna ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n,2011'de bir ara\u015ft\u0131rmac\u0131n\u0131n, da\u011fl\u0131k b\u00f6lgedeki bir arazide, etrafta benzerlerinin bulunmamas\u0131na ra\u011fmen bir ma\u011faran\u0131n i\u00e7erisinden nas\u0131l incir a\u011fac\u0131 \u00e7\u0131km\u0131\u015f olabilece\u011fini merak etmesiyle ger\u00e7ek g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131. ,Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, Herg\u00fcner'in i\u00e7erisinde bulundu\u011fu t\u00fcnele at\u0131lan dinamit sonucu, t\u00fcneldeki di\u011fer iki ki\u015fiyle birlikte hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini tespit etti.,Karde\u015fim Ahmet'i 10 Haziran G\u00fcn\u00fc Yunanlar ka\u00e7\u0131rd\u0131" dedi. Y\u0131llarca kendisinden haber alamad\u0131klar\u0131 karde\u015fini aramaya devam ettiklerini dile getiren Herg\u00fcner, karde\u015finin mezar\u0131n\u0131n midesindeki tohumdan filizlenen bir incir a\u011fac\u0131yla i\u015faretlenmi\u015f oldu\u011fundan habersiz olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,M\u00fcnur Herg\u00fcner'den al\u0131nan DNA \u00f6rnekleriyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 sonucu, midesinden incir a\u011fac\u0131 \u00e7\u0131kan ceset kal\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131n Ahmet Herg\u00fcner'e ait oldu\u011fu kesinle\u015fti. ,40 y\u0131l \u00f6nce kaybolan K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrk'\u00fcn cesedi, midesindeki tohumdan incir a\u011fac\u0131 \u00e7\u0131k\u0131nca bulundu!\r\n,Ahmet Herg\u00fcner isimli \u015fahsa ait ceset, midesindeki tohumdan \u00e7\u0131kan incir a\u011fac\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fcmesi ve b\u00f6lgede pek rastlanmayan bir a\u011fa\u00e7 olmas\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekmesi sayesinde bulundu.\r\n\r\n,Yap\u0131lan kaz\u0131larda iki ki\u015finin daha kemiklerine rastland\u0131.\r\n\r\n,., Buna g\u00f6re dinamit patlamas\u0131n\u0131n t\u00fcnelin i\u00e7erisinde olu\u015fturdu\u011fu b\u00fcy\u00fck delik, ortama \u0131\u015f\u0131k girmesine imkan tan\u0131yarak incir tohumunun filizlenmesine imkan tan\u0131d\u0131.\r\n\r\n,\u0130ngiliz medyas\u0131nda yer alan haberlere g\u00f6re, 1974 y\u0131l\u0131nda Kuzey K\u0131br\u0131s ile G\u00fcney K\u0131br\u0131s aras\u0131nda ya\u015fanan \u00e7at\u0131\u015fmalarda hayat\u0131n\u0131 kaybeden bir adam\u0131n cesedine 40 y\u0131l sonra ula\u015f\u0131labildi.\r\n\r\n,40 y\u0131ld\u0131r ailesi onu ar\u0131yordu! Yedi\u011fi incir sayesinde y\u0131llar sonra...,Ara\u015ft\u0131rmac\u0131, a\u011fac\u0131n etraf\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 kaz\u0131 ve incelemeler s\u0131ras\u0131nda insan kal\u0131nt\u0131lar\u0131 ve kemikleri ke\u015ffedince yetkililer alarma ge\u00e7ti. ,1974 y\u0131l\u0131nda K\u0131br\u0131s'ta \u00f6len ve o g\u00fcnden bu yana cesedine ula\u015f\u0131lamayan Ahmet Herg\u00fcne'nin cesedi, midesindeki tohumdan b\u00f6lgedeki a\u011fa\u00e7lardan farkl\u0131 t\u00fcrdeki bir a\u011fa\u00e7 \u00e7\u0131k\u0131nca ke\u015ffedildi.\r\n,Ahmet Herg\u00fcner'in 84 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z karde\u015fi M\u00fcnur Herg\u00fcner, "Yar\u0131s\u0131n\u0131 Yunanlar\u0131n, di\u011fer yar\u0131s\u0131n\u0131 da T\u00fcrklerin olu\u015fturdu\u011fu 4 bin n\u00fcfuslu bir k\u00f6yde ya\u015f\u0131yorduk. 1974'te huzursuzluklar patlak verdi.