407 TL aile yardımı

Milyonlarca memura Ocak\u2019ta da y\u00fczde 4 zam+enflasyon fark\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcrken, bir art\u0131\u015f da aile yard\u0131m\u0131nda olacak., 2 \u00e7ocuklu memurun aile yard\u0131m\u0131 406,84 liraya \u00e7\u0131kacak\r\n,Memurlara Temmuz'dan sonra Ocak'ta da 3 zam g\u00f6r\u00fcnd\u00fc. ,Enflasyon tahminleri memurlara Ocak'ta y\u00fczde 4'l\u00fck toplu s\u00f6zle\u015fme zamm\u0131na ilaveten fark da yans\u0131t\u0131labilece\u011fini ortaya koyarken, bir art\u0131\u015f da aile yard\u0131m\u0131nda olacak., Memurlara Ocak'ta y\u00fczde 4 zam yans\u0131t\u0131lacak., Bu art\u0131\u015fla birlikte \u00e7al\u0131\u015fmayan e\u015f i\u00e7in \u00f6denen aile yard\u0131m\u0131 277 liraya ula\u015facak. ,\u00c7ocuk yard\u0131m\u0131 tutar\u0131 ise 0-6 ya\u015f i\u00e7in 64,92 liraya, 6 ya\u015f \u00fcst\u00fc i\u00e7in 32,46 liraya \u00e7\u0131kacak. ,0-6 ya\u015f aras\u0131 2 \u00e7ocu\u011fu olan memura ayl\u0131k 369 lira \u00f6denirken, bu tutar 406,84 liraya y\u00fckselecek., Ayr\u0131ca 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131nda enflasyon y\u00fczde 3.5'i a\u015farsa enflasyon fark\u0131 verilecek. ,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n beklenti anketi, memurlara y\u00fczde 6.06 enflasyon fark\u0131 \u00e7\u0131kabilece\u011fini ortaya koyuyor.\r\n,Milyonlarca ki\u015fiye m\u00fcjde...