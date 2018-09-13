43 kiloluk kadından çöp şiş yeme rekoru

43 kilo olan kad\u0131n yar\u0131\u015fmac\u0131 Mihriban Kadap d\u00fczenlenen yar\u0131\u015fmada, 290 \u00e7\u00f6p \u015fi\u015f yiyerek yeni bir rekora imza att\u0131.,Mihriban Kadap adl\u0131 vatanda\u015f 30 dakikada 290 \u00e7\u00f6p \u015fi\u015f, 3 ayran, 1 salata, 1 tabak patates, 1 kilo ket\u00e7ap ve 1 kilo mayonez yiyerek 15 bin liral\u0131k b\u00fcy\u00fck \u00f6d\u00fcl\u00fcn sahibi oldu. ,Yar\u0131\u015fma sosyal medyadan canl\u0131 yay\u0131nland\u0131., \u015eampiyon olan 43 kiloluk Kadap'\u0131n canl\u0131 yay\u0131n videosu 4 milyon ki\u015fi taraf\u0131ndan izlenerek rekor \u00fcst\u00fcne rekor k\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Yar\u0131\u015fmay\u0131 d\u00fczenleyen \u00e7\u00f6p \u015fi\u015f\u00e7i 2 sene \u00f6nce de 180 bin \u00e7\u00f6p \u015fi\u015fi ayn\u0131 anda pi\u015firerek Guinness Rekorlar Kitab\u0131'na girmi\u015fti.,Denizli'de ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 yemek yeme yar\u0131\u015fmalar\u0131yla ad\u0131ndan s\u00f6z ettiren \u00e7\u00f6\u011f \u015fi\u015f\u00e7i, d\u00fcn d\u00fczenledi\u011fi yar\u0131\u015fmada yeni bir rekortmen \u00e7\u0131kard\u0131.