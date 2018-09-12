46 gün sonra açılıyor! Son hali havadan görüntülendi...

T\u00fcrkiye\u2019nin en \u00f6nemli projelerinden olan \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131\u2019ndaki son durum, a\u00e7\u0131lmas\u0131na 46 g\u00fcn kala havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin en \u00f6nemli projelerinden olan ve ilk etab\u0131n\u0131n 29 Ekim\u2019de a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131 \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131\u2019ndaki son durum havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi\r\n,G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde a\u00e7\u0131lmas\u0131na 46 g\u00fcn kala havaliman\u0131ndaki son durum g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serildi.\r\n,G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde ana terminal binas\u0131 gibi bir\u00e7ok noktan\u0131n yolcular\u0131n kullan\u0131m\u0131 i\u00e7in haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131, binan\u0131n i\u00e7indeki baz\u0131 noktalarda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n devam etti\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Yolcular\u0131n kullanaca\u011f\u0131 y\u00fcr\u00fcyen merdivenlerin ve bekleme noktalar\u0131ndaki koltuklar\u0131n da yerle\u015ftirildi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,\u0130GA Havaliman\u0131 \u0130\u015fletmesi \u0130cra Kurulu Ba\u015fkan\u0131 ve Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Kadri Samsunlu \u201c\u0130sim konusu, y\u00f6netim kurulu \u00fcyelerimizin d\u00fcnya genelinde yapt\u0131klar\u0131 ara\u015ft\u0131rma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ve ilgili mercilerle yap\u0131lacak de\u011ferlendirmeler sonucu al\u0131nacak kararla belirlenecek. Havaliman\u0131na ta\u015f\u0131nma s\u00fcrecimiz i\u00e7in t\u00fcm haz\u0131rl\u0131klar\u0131m\u0131z\u0131 tamamlad\u0131k. \u00d6zellikle ORAT\u2019taki ilk b\u00f6l\u00fcm operasyona haz\u0131rl\u0131k k\u0131sm\u0131nda \u00e7ok ciddi ilerleme sa\u011flad\u0131k. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki bir ay i\u00e7erisinde 3 b\u00fcy\u00fck deneme yapaca\u011f\u0131z\u201d dedi.\r\n\r\n,Havaliman\u0131n\u0131 29 Ekim\u2019de a\u00e7mak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n t\u00fcm h\u0131z\u0131yla, plan ve programa uygun olarak devam etti\u011fini bildiren Samsunlu, "\u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131\u2019na yap\u0131lacak ta\u015f\u0131nma bug\u00fcne kadar d\u00fcnyada yap\u0131lan en b\u00fcy\u00fck havaliman\u0131 ta\u015f\u0131nmas\u0131 olacak. D\u00fcnyada 45 kilometre uzakl\u0131\u011fa ta\u015f\u0131nm\u0131\u015f ba\u015fka bir havaliman\u0131 yok. Yeni havaliman\u0131na ger\u00e7ekle\u015fecek ta\u015f\u0131nma s\u00fcreci ile ilgili 2016 y\u0131l\u0131ndan bu yana \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 b\u00fcy\u00fck bir titizlikle y\u00fcr\u00fct\u00fcyoruz. Geldi\u011fimiz a\u015famada operasyona haz\u0131rl\u0131k s\u00fcrecinde ba\u015fta T\u00fcrk Hava Yollar\u0131 (THY) olmak \u00fczere hava yollar\u0131, yer hizmetleri ve di\u011fer payda\u015flar\u0131m\u0131za havaliman\u0131na al\u0131\u015fabilmeleri i\u00e7in verdi\u011fimiz e\u011fitimleri tamamlad\u0131k.\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Kadri Samsunlu, ORAT projesinde, Kopenhag ve Incheon Uluslararas\u0131 Havaliman\u0131\u2019ndan Kas\u0131m 2016\u2019dan bu yana dan\u0131\u015fmanl\u0131k al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, hepsi havaliman\u0131, hava yolu ve handling gibi havac\u0131l\u0131k deneyimine sahip ORAT ekibinde 8 dan\u0131\u015fman, 60 ki\u015filik ekip ve 100 operasyon personelinin g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131. \r\n\r\nSamsunlu, \u201cT\u00fcrkiye\u2019nin b\u00fcy\u00fcme potansiyelini ve g\u00fcc\u00fcn\u00fc yans\u0131tan, havac\u0131l\u0131k tarihinde yeni bir sayfa a\u00e7acak bir havaliman\u0131na ge\u00e7i\u015f yap\u0131lacak. \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131\u2019na ta\u015f\u0131nma s\u00fcrecimiz i\u00e7in t\u00fcm haz\u0131rl\u0131klar\u0131m\u0131z\u0131 tamamlad\u0131k. \u00d6zellikle ORAT\u2019taki ilk b\u00f6l\u00fcm operasyona haz\u0131rl\u0131k k\u0131sm\u0131nda \u00e7ok ciddi ilerleme sa\u011flad\u0131k. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki bir ay i\u00e7erisinde 3 b\u00fcy\u00fck deneme yapaca\u011f\u0131z. 102 farkl\u0131 konu ve olay \u00fczerinden senaryolar\u0131m\u0131za \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz.\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,\u0130GA Havaliman\u0131 \u0130\u015fletmesi \u0130cra Kurulu Ba\u015fkan\u0131 ve Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Samsunlu, \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131\u2019nda ORAT s\u00fcrecinin 2016 y\u0131l\u0131nda ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatarak, 4 a\u015famadan olu\u015fan ORAT s\u00fcrecinin e\u011fitim b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde DHM\u0130 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \u00f6nderli\u011finde THY, Hava\u015f, \u00c7elebi ve TGS Yer Hizmetleri y\u00f6neticileri ve \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 ile havaliman\u0131nda hizmet verecek di\u011fer payda\u015f firmalar\u0131n \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na 27 bin 522 adet s\u0131n\u0131f e\u011fitimi, 29 bine yak\u0131n ki\u015fiye saha e\u011fitimi verildi\u011fini bildirdi.\r\n\r\n\r\n,\u201c31 May\u0131s tarihinden bu yana yap\u0131lan deneme operasyonlar\u0131nda 46 senaryo denendi. Bu senaryolar; a\u00e7\u0131l\u0131\u015f \u00f6ncesi kalan d\u00f6nemde bin, 3 bin ve 5 bin ki\u015finin kat\u0131l\u0131m\u0131yla \u00e7ok farkl\u0131 olaylar ya\u015fanm\u0131\u015f gibi ger\u00e7ek testler yap\u0131larak denenecek. \u0130lk deneme operasyonunu eyl\u00fcl ay\u0131n\u0131n son haftas\u0131nda planl\u0131yoruz. Bin sahte yolcu, 2 bin bagaj, operasyonel payda\u015flar ve kamu kurumlar\u0131na ait yakla\u015f\u0131k 800 personel, 2 adet ger\u00e7ek u\u00e7ak (THY), 50 yer hizmet ekipman\u0131 ile ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. \u0130kinci deneme operasyonu ekimin ilk haftas\u0131nda yap\u0131lacak. 3 bin sahte yolcu, 6 bin saht